О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

despond

despond

Сингл  ·  2022

i hate you

#Рэп, ритм-н-блюз
despond

Артист

despond

Релиз i hate you

#

Название

Альбом

1

Трек i hate you (Prod. by shwmeutry)

i hate you (Prod. by shwmeutry)

despond

i hate you

2:15

Информация о правообладателе: Rap Square
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Blink!
Blink!2025 · Сингл · despond
Релиз Get Lost
Get Lost2025 · Сингл · despond
Релиз Bad Trip Forever
Bad Trip Forever2025 · Сингл · despond
Релиз Hit the Lotto
Hit the Lotto2025 · Сингл · despond
Релиз Rockstar
Rockstar2025 · Сингл · despond
Релиз She Lie
She Lie2025 · Сингл · despond
Релиз Hate Love
Hate Love2025 · Сингл · despond
Релиз Ты проблема
Ты проблема2025 · Сингл · despond
Релиз She Said Love Is Stupid
She Said Love Is Stupid2025 · Сингл · despond
Релиз Late Night
Late Night2025 · Сингл · despond
Релиз Hey Now
Hey Now2025 · Сингл · despond
Релиз Face to Face
Face to Face2025 · Сингл · despond
Релиз Безликий/самурай
Безликий/самурай2024 · Сингл · despond
Релиз 666пламя
666пламя2024 · Сингл · despond

Похожие артисты

despond
Артист

despond

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож