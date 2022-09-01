О нас

Информация о правообладателе: STEAK Music
Волна по релизу
Релиз СОБЕРИСЬ
СОБЕРИСЬ2025 · Сингл · Горький Дым
Релиз РОБА
РОБА2025 · Сингл · Barrraka
Релиз Сука любовь
Сука любовь2025 · Сингл · Горький Дым
Релиз Басота
Басота2024 · Сингл · Горький Дым
Релиз Бог мой
Бог мой2024 · Сингл · Горький Дым
Релиз Мне нужен врач
Мне нужен врач2023 · Сингл · Горький Дым
Релиз Позволит вера (prod. by ChillMurra)
Позволит вера (prod. by ChillMurra)2023 · Сингл · Горький Дым
Релиз Всё решу (prod. by ChillMurra)
Всё решу (prod. by ChillMurra)2023 · Сингл · Горький Дым
Релиз Катаклизм (prod. by ChillMurra)
Катаклизм (prod. by ChillMurra)2023 · Сингл · Горький Дым
Релиз Своя дорога
Своя дорога2022 · Сингл · Никита Сибирь
Релиз И снова (prod. by ChillMurra)
И снова (prod. by ChillMurra)2022 · Сингл · Горький Дым
Релиз CRIMINAL
CRIMINAL2022 · Сингл · Горький Дым
Релиз Помолимся
Помолимся2022 · Сингл · Горький Дым
Релиз Годами напролёт
Годами напролёт2022 · Сингл · Никита Сибирь

Релиз Чёртова дюжина
Чёртова дюжина2020 · Альбом · НЕ.KURILI
Релиз Дом
Дом2021 · Сингл · НЕ.KURILI
Релиз Тихий Дон
Тихий Дон2022 · Альбом · НЕВСКИЙ
Релиз ASABUR
ASABUR2018 · Альбом · НЕ.KURILI
Релиз Бардак
Бардак2019 · Альбом · НЕ.KURILI
Релиз Неизданное, Часть 1
Неизданное, Часть 12020 · Альбом · KLLIN
Релиз Бардак 2
Бардак 22019 · Альбом · НЕ.KURILI
Релиз Немодный звук, Ч. 2
Немодный звук, Ч. 22019 · Альбом · Andery Toronto
Релиз Помолимся (feat. Руслан Черный)
Помолимся (feat. Руслан Черный)2018 · Сингл · Горький Дым
Релиз Волчок
Волчок2021 · Сингл · SH Kera
Релиз Выше неба
Выше неба2024 · Сингл · НЕ.KURILI
Релиз Палево
Палево2023 · Сингл · QDR
Релиз Птица
Птица2024 · Сингл · SH Kera
Релиз ГДИН
ГДИН2024 · Сингл · Нагора

Горький Дым
Руслан Чёрный
ANDEROV
HE.KURILI
roosmalah
Денис Бока
Паралирик
L'uis
БРАТУБРАТ, TRUEтень
Весёлый, TRUEтень
Пашка Бекет
Mo.Nah Mc Nuken
Lukrecia
