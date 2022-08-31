О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nesh

Nesh

Сингл  ·  2022

Пустота

#Хип-хоп#Русский рэп
Nesh

Артист

Nesh

Релиз Пустота

#

Название

Альбом

1

Трек Пустота

Пустота

Nesh

Пустота

2:13

Информация о правообладателе: Envision Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Gya Koi Mil
Gya Koi Mil2025 · Сингл · Gurjaspal Randhawa
Релиз Monoblock
Monoblock2024 · Сингл · Lualrih
Релиз Diamantes
Diamantes2023 · Сингл · Diura
Релиз Something like this
Something like this2023 · Сингл · Nesh
Релиз Superhéroe
Superhéroe2023 · Сингл · Nesh
Релиз Pincode
Pincode2023 · Альбом · Nesh
Релиз PINCODE
PINCODE2023 · Альбом · Nesh
Релиз С Района
С Района2022 · Сингл · Nesh
Релиз С Района
С Района2022 · Сингл · Nesh
Релиз Permanent Lover (feat. Nesh)
Permanent Lover (feat. Nesh)2022 · Сингл · Nesh
Релиз Пустота
Пустота2022 · Сингл · Nesh
Релиз Пустота
Пустота2022 · Сингл · Nesh
Релиз Vr Love
Vr Love2022 · Альбом · Nesh
Релиз VR LOVE
VR LOVE2022 · Сингл · Nesh

Похожие артисты

Nesh
Артист

Nesh

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож