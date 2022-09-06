О нас

William Santos

William Santos

Альбом  ·  2022

Acusticasso 3

#Инструментальная
William Santos

Артист

William Santos

Релиз Acusticasso 3

#

Название

Альбом

1

Трек Coração Cigano (Playback)

Coração Cigano (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

4:07

2

Трек Paixão de Peão (Playback)

Paixão de Peão (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

3:44

3

Трек Acidente de Amor (Playback)

Acidente de Amor (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

3:41

4

Трек Você Decide (Playback)

Você Decide (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

3:16

5

Трек Homem do Meu Tempo (Playback)

Homem do Meu Tempo (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

5:06

6

Трек Amor Dividido (Playback)

Amor Dividido (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

4:03

7

Трек No Mesmo Olhar (Playback)

No Mesmo Olhar (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

3:14

8

Трек Você Só Me Faz Feliz (Playback)

Você Só Me Faz Feliz (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

3:01

9

Трек Dama Entre Aspas (Dama do Vestido Longo) (Playback)

Dama Entre Aspas (Dama do Vestido Longo) (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

3:06

10

Трек Proposta (Playback)

Proposta (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

2:51

11

Трек Amor de Violeiro (Playback)

Amor de Violeiro (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

4:10

12

Трек Deixa (Playback)

Deixa (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

3:29

13

Трек Alguém (Playback)

Alguém (Playback)

William Santos

Acusticasso 3

3:23

Информация о правообладателе: WSTF
