Информация о правообладателе: El Wady Music
Сингл · 1985
السبوع
#
Название
Альбом
Волна по релизу
رشوا الملح1995 · Сингл · Fawzy El Gamal
مركب حبيبي1995 · Сингл · Fawzy El Gamal
مين على بالك1990 · Сингл · Fawzy El Gamal
يابنت حساني1990 · Сингл · Fawzy El Gamal
الحلوة1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
مين على بالك1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
موسيقى السمسمية1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
أنا واد صياد1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
سنيورة1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
السبوع1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
ارحم بقا1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
يا بنات1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
شكشك مرزوقة1990 · Альбом · Fawzy El Gamal
اخر مرة ياغزال1985 · Сингл · Fawzy El Gamal