Desce e Toma

Информация о правообладателе: Master Gold
Название
Альбом
Волна по релизу
Funk & Crossfit2022 · Альбом · MC Kwalla
Deixa Ela Jogar2022 · Альбом · MC Kwalla
Não Pensa Que Foi Sorte2021 · Альбом · DJ BL
Joga Que Eu Vou Sarrando2021 · Альбом · Dj Pedro Azevedo
Bateu Saudade 22021 · Альбом · MC Kwalla
Pipoca X Colchão2020 · Сингл · Dj Pedro Azevedo
Nossa Primeira Vez2020 · Сингл · MC Kwalla
Desce e Toma2020 · Сингл · MC Kwalla
Só na Tcheca2020 · Сингл · MC Kwalla
Toca Mandelada2020 · Сингл · Dj Pedro Azevedo
Na Onda do Gin2020 · Сингл · MC Kwalla
Fumo um Rosh2020 · Сингл · MC Kwalla
Bateu Saudade2020 · Сингл · MC Kwalla
Mega Rave Bailão do Torricelli2019 · Сингл · MC Kwalla