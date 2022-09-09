О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Simone Fermani

Артист

Simone Fermani

Релиз Symphony No. 1, Op. 21

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 1, Op. 21: I. Adagio molto - Allegro con brio (Live)

Symphony No. 1, Op. 21: I. Adagio molto - Allegro con brio (Live)

Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano

,

Simone Fermani

Symphony No. 1, Op. 21

8:45

2

Трек Symphony No. 1, Op. 21: II. Andante cantabile con moto (Live)

Symphony No. 1, Op. 21: II. Andante cantabile con moto (Live)

Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano

,

Simone Fermani

Symphony No. 1, Op. 21

7:10

3

Трек Symphony No. 1, Op. 21: III. Minuet. Allegro molto e vivace - Trio (Live)

Symphony No. 1, Op. 21: III. Minuet. Allegro molto e vivace - Trio (Live)

Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano

,

Simone Fermani

Symphony No. 1, Op. 21

3:31

4

Трек Symphony No. 1, Op. 21: IV. Finale. Adagio - Allegro molto e vivace (Live)

Symphony No. 1, Op. 21: IV. Finale. Adagio - Allegro molto e vivace (Live)

Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano

,

Simone Fermani

Symphony No. 1, Op. 21

5:51

Информация о правообладателе: Halidon
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Rossini: Il signor Bruschino: "Overture"
Rossini: Il signor Bruschino: "Overture"2024 · Сингл · Orchestra Sinfonica "G. Rossini" di Pesaro
Релиз Fauré: Pelléas et Mélisande, Op. 80
Fauré: Pelléas et Mélisande, Op. 802024 · Сингл · Simone Fermani
Релиз Rossini: Semiramide: "Overture"
Rossini: Semiramide: "Overture"2024 · Сингл · Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano
Релиз Rossini: La gazza ladra: "Overture"
Rossini: La gazza ladra: "Overture"2024 · Сингл · Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano
Релиз Rossini: Le siège de Corinthe: "Overture"
Rossini: Le siège de Corinthe: "Overture"2024 · Сингл · Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano
Релиз L'italiana in Algeri
L'italiana in Algeri2024 · Сингл · Simone Fermani
Релиз Puccini: Preludio sinfonico in A Major
Puccini: Preludio sinfonico in A Major2024 · Сингл · Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano
Релиз Cherubini: Médée: "Overture"
Cherubini: Médée: "Overture"2024 · Сингл · Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano
Релиз Cherubini: Symphony in D Major
Cherubini: Symphony in D Major2023 · Сингл · Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano
Релиз Respighi: Antiche danze et arie per liuto, Suite No. 1, P. 109: Gagliarda e Villanella
Respighi: Antiche danze et arie per liuto, Suite No. 1, P. 109: Gagliarda e Villanella2023 · Сингл · Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano
Релиз Rossini: La Cenerentola: "Overture"
Rossini: La Cenerentola: "Overture"2023 · Сингл · Orchestra Sinfonica dell'Università Cattolica di Milano
Релиз Aida, Act II: "Gloria all'Egitto - Marcia Trionfale"
Aida, Act II: "Gloria all'Egitto - Marcia Trionfale"2023 · Сингл · Orchestra and Chorus of Moscow State Opera Theatre "Natalia Sats"
Релиз La Traviata, Act I: "Prelude"
La Traviata, Act I: "Prelude"2023 · Сингл · Orchestra and Chorus of Moscow State Opera Theatre "Natalia Sats"
Релиз L'elisir d'amore, Act II: "Una furtiva lagrima" (Nemorino)
L'elisir d'amore, Act II: "Una furtiva lagrima" (Nemorino)2023 · Сингл · Orchestra and Chorus of Moscow State Opera Theatre "Natalia Sats"

Похожие артисты

Simone Fermani
Артист

Simone Fermani

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож