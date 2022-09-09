О нас

Giovanni Umberto Battel

Giovanni Umberto Battel

,

Vadim Chaimovich

,

Luke Faulkner

Сингл  ·  2022

Chopin: Classical Piano Masterpieces

#Классическая

2 лайка

Giovanni Umberto Battel

Артист

Giovanni Umberto Battel

Релиз Chopin: Classical Piano Masterpieces

#

Название

Альбом

1

Трек Douze études, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major "Aeolian Harp"

Douze études, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major "Aeolian Harp"

Giovanni Umberto Battel

Chopin: Classical Piano Masterpieces

2:28

2

Трек Andante spianato et Grande polonaise brillante, Op. 22: I. Andante spianato. Tranquillo

Andante spianato et Grande polonaise brillante, Op. 22: I. Andante spianato. Tranquillo

Luke Faulkner

Chopin: Classical Piano Masterpieces

4:28

3

Трек Nocturnes, Op. 27: No. 2 in D-Flat Major, Lento sostenuto

Nocturnes, Op. 27: No. 2 in D-Flat Major, Lento sostenuto

Luke Faulkner

Chopin: Classical Piano Masterpieces

5:22

4

Трек 24 Préludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major "Raindrop"

24 Préludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major "Raindrop"

Vadim Chaimovich

Chopin: Classical Piano Masterpieces

6:34

5

Трек 24 Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor

24 Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor

Vadim Chaimovich

Chopin: Classical Piano Masterpieces

2:20

6

Трек Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth., B. 49

Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth., B. 49

Luke Faulkner

Chopin: Classical Piano Masterpieces

3:56

7

Трек Nocturne in C Minor, Op. Posth., B. 108

Nocturne in C Minor, Op. Posth., B. 108

Luke Faulkner

Chopin: Classical Piano Masterpieces

3:19

8

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Minor, Larghetto

Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Minor, Larghetto

Luke Faulkner

Chopin: Classical Piano Masterpieces

5:48

9

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major, Andante

Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major, Andante

Luke Faulkner

Chopin: Classical Piano Masterpieces

4:38

10

Трек Nocturnes, Op. 55: No.1 in F Minor

Nocturnes, Op. 55: No.1 in F Minor

Vadim Chaimovich

Chopin: Classical Piano Masterpieces

5:17

Информация о правообладателе: Halidon
