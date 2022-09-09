Информация о правообладателе: Halidon
Сингл · 2022
Chopin: Classical Piano Masterpieces
2 лайка
#
Название
Альбом
1
Chopin: Classical Piano Masterpieces
2:28
2
Andante spianato et Grande polonaise brillante, Op. 22: I. Andante spianato. Tranquillo
Chopin: Classical Piano Masterpieces
4:28
3
Chopin: Classical Piano Masterpieces
5:22
4
Chopin: Classical Piano Masterpieces
6:34
8
Chopin: Classical Piano Masterpieces
5:48
9
Chopin: Classical Piano Masterpieces
4:38
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Ravel: Ma mère l'Oye, M. 60: IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête2025 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Ravel: Daphnis et Chloé, M. 57, Tableau I: IV. Danse légére et gracieuse de Daphnis2025 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Ravel: Prélude, M. 652025 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Ravel: Rapsodie espagnole, M. 54: III. Habanera. Assez lent et d'un rythme las2025 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Ravel: Menuet sur le nom d'Haydn2025 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Chopin: Nocturnes, Op. 48: No. 1 in C Minor, Lento2024 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Chopin: Nocturnes in C-Sharp Minor, Op. 27: No. 1, Larghetto2024 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Chopin: Impromptu No. 1, Op. 292024 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
La Valse, M. 722024 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Piano Music by the Moonlight2024 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Brahms: Piano Sonata No. 3, Op. 52023 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Ballade No. 1, Op. 232023 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Love: Romantic Classical Music2023 · Сингл · Giovanni Umberto Battel
Fantaisie, Op. 492023 · Сингл · Giovanni Umberto Battel