Сингл  ·  2022

Mozart: Classical Music Masterpieces

#Классическая
Артист

Релиз Mozart: Classical Music Masterpieces

#

Название

Альбом

1

Трек Eine kleine Nachtmusik in G Major, K. 525: I. Allegro

Eine kleine Nachtmusik in G Major, K. 525: I. Allegro

Opole Philharmonic Orchestra

,

Werner Stiefel

Mozart: Classical Music Masterpieces

6:02

2

Трек Eine kleine Nachtmusik in G Major, K. 525: II. Romanza. Andante

Eine kleine Nachtmusik in G Major, K. 525: II. Romanza. Andante

Opole Philharmonic Orchestra

,

Werner Stiefel

Mozart: Classical Music Masterpieces

6:38

3

Трек Eine kleine Nachtmusik in G Major, K. 525: III. Minuetto. Allegretto

Eine kleine Nachtmusik in G Major, K. 525: III. Minuetto. Allegretto

Opole Philharmonic Orchestra

,

Werner Stiefel

Mozart: Classical Music Masterpieces

2:25

4

Трек Eine kleine Nachtmusik in G Major, K. 525: IV. Rondò. Allegro

Eine kleine Nachtmusik in G Major, K. 525: IV. Rondò. Allegro

Opole Philharmonic Orchestra

,

Werner Stiefel

Mozart: Classical Music Masterpieces

3:12

5

Трек Piano Sonata in C Major, K.545: I. Allegro

Piano Sonata in C Major, K.545: I. Allegro

Luke Faulkner

Mozart: Classical Music Masterpieces

3:15

6

Трек Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331: III. Alla turca

Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331: III. Alla turca

Luke Faulkner

Mozart: Classical Music Masterpieces

3:28

7

Трек Le nozze di Figaro, K. 492, Act I: "Non più andrai" (Instrumental Version)

Le nozze di Figaro, K. 492, Act I: "Non più andrai" (Instrumental Version)

Orchestra Sinfonica Moldava

,

Silvano Frontalini

Mozart: Classical Music Masterpieces

3:21

8

Трек Don Giovanni, K. 527, Act I: "Madamina il catalogo è questo" (Instrumental Version)

Don Giovanni, K. 527, Act I: "Madamina il catalogo è questo" (Instrumental Version)

Orchestra Sinfonica Moldava

,

Silvano Frontalini

Mozart: Classical Music Masterpieces

5:20

9

Трек Die Zauberflöte, K. 620: Ouverture

Die Zauberflöte, K. 620: Ouverture

Opole Philharmonic Orchestra

,

Alexandr Tracz

Mozart: Classical Music Masterpieces

7:13

Информация о правообладателе: Halidon
