О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Filippo Perbellini

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

,

Double Soul

Альбом  ·  2022

This Is New Era

#Поп
Filippo Perbellini

Артист

Filippo Perbellini

Релиз This Is New Era

#

Название

Альбом

1

Трек Human

Human

Double Soul

,

Roberta Gentile

,

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

This Is New Era

2:11

2

Трек Consequence of Love

Consequence of Love

Double Soul

,

Kikkombo

,

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

This Is New Era

2:46

3

Трек Mind Trick

Mind Trick

Double Soul

,

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

This Is New Era

3:11

4

Трек Mirror

Mirror

Double Soul

,

Virginia Perbellini

,

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

This Is New Era

3:26

5

Трек Think About Things

Think About Things

Double Soul

,

Désirée Diouf

,

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

This Is New Era

2:34

6

Трек Passionfruit

Passionfruit

Double Soul

,

Karafizi

,

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

This Is New Era

3:01

7

Трек 7Ring

7Ring

Double Soul

,

Virginia Perbellini

,

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

This Is New Era

2:22

8

Трек When the Party's Over

When the Party's Over

Double Soul

,

Aba

,

Filippo Perbellini

,

Sam Lorenzini

This Is New Era

2:39

Информация о правообладателе: Playaudio
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Taking My Time
Taking My Time2024 · Сингл · Filippo Perbellini
Релиз Antistar
Antistar2023 · Сингл · Filippo Perbellini
Релиз This is The 80's
This is The 80's2023 · Альбом · Double Soul
Релиз SENZA DIFESE
SENZA DIFESE2023 · Сингл · Lorenzo Valente
Релиз I Just Wanna Stop
I Just Wanna Stop2022 · Сингл · Filippo Perbellini
Релиз Christmas Soul
Christmas Soul2022 · Сингл · Stefano Freddi
Релиз This Is New Millennia
This Is New Millennia2022 · Альбом · Sam Lorenzini
Релиз This Is New Era
This Is New Era2022 · Альбом · Filippo Perbellini
Релиз Goodbye So Long (Remixes)
Goodbye So Long (Remixes)2022 · Альбом · Filippo Perbellini
Релиз Almost Midnight
Almost Midnight2019 · Альбом · Filippo Perbellini
Релиз Goodbye so Long
Goodbye so Long2019 · Сингл · Filippo Perbellini
Релиз Something Beautiful
Something Beautiful2019 · Сингл · The Family's Jam
Релиз Ready For Love
Ready For Love2019 · Сингл · Tiger Cloth
Релиз Metà & Metà
Metà & Metà2009 · Альбом · Filippo Perbellini

Похожие альбомы

Релиз This Is War
This Is War2010 · Альбом · THIRTY SECONDS TO MARS
Релиз Temple of Thought (Bonus Edition)
Temple of Thought (Bonus Edition)2012 · Альбом · Poets of the Fall
Релиз Alexander Theatre Sessions
Alexander Theatre Sessions2020 · Альбом · Poets of the Fall
Релиз Say Nothing
Say Nothing2019 · Альбом · Theory of A Deadman
Релиз This Is War
This Is War2010 · Альбом · THIRTY SECONDS TO MARS
Релиз Twilight Theater
Twilight Theater2010 · Альбом · Poets of the Fall
Релиз Clouds
Clouds2020 · Альбом · Walking On Cars
Релиз Nevermore (Acoustic)
Nevermore (Acoustic)2017 · Альбом · Art of Dying
Релиз Alive
Alive2019 · Сингл · Daughtry
Релиз This Is War
This Is War2010 · Альбом · THIRTY SECONDS TO MARS
Релиз Cover
Cover2020 · Альбом · Behind Locked Doors
Релиз Nothing Is Over
Nothing Is Over2014 · Сингл · Sunrise Avenue
Релиз The Sweet Escape
The Sweet Escape2019 · Сингл · Poets of the Fall
Релиз Human
Human2019 · Сингл · Smash Into Pieces

Похожие артисты

Filippo Perbellini
Артист

Filippo Perbellini

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож