Swingueira das Antigas

Swingueira das Antigas

,

É Xeke

Альбом  ·  2014

É Xeke - Verão 2014

#Со всего мира
Swingueira das Antigas

Артист

Swingueira das Antigas

Релиз É Xeke - Verão 2014

#

Название

Альбом

1

Трек Mergulha (Ao Vivo)

Mergulha (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:33

2

Трек Bumbum no Chão (Ao Vivo)

Bumbum no Chão (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:51

3

Трек Flecha (Ao Vivo)

Flecha (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:06

4

Трек Tome Escondido (Ao Vivo)

Tome Escondido (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

4:30

5

Трек Ai Que Tudo (Ao Vivo)

Ai Que Tudo (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

2:32

6

Трек Usa e Descarta (Ao Vivo)

Usa e Descarta (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:40

7

Трек Dança de Ladinho (Ao Vivo)

Dança de Ladinho (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

2:21

8

Трек Águas Passadas (Ao Vivo)

Águas Passadas (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:56

9

Трек Fiel Marido (Ao Vivo)

Fiel Marido (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:55

10

Трек Filho Meu (Ao Vivo)

Filho Meu (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:46

11

Трек Desloca (Ao Vivo)

Desloca (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

4:44

12

Трек Arriou (Ao Vivo)

Arriou (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:31

13

Трек Toma Toma (Ao Vivo)

Toma Toma (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:49

14

Трек Sem Teu Amor (Ao Vivo)

Sem Teu Amor (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

4:46

15

Трек Não Me Deixe [Sempre Me Amar] (Ao Vivo)

Não Me Deixe [Sempre Me Amar] (Ao Vivo)

É Xeke

,

Swingueira das Antigas

É Xeke - Verão 2014

3:13

Информация о правообладателе: É Xeke
