Информация о правообладателе: Diwana Music
Альбом · 2022
Indra Meghwal Ki Hatya Urf Jalor Rajasthan Kand
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Uthata Lahar Me Kahar2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Mauga Mard Sasural Me2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Yad Kake Rowatani2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Bhatar Rate Kodale Ba2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Bhatar Nahi Dale Rang2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
De Da Dil Ke Dawai2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Jan Ke Gawana Hota2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Jalawa Chadhaib Kaise Ye Baba2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Labhar Royata Duwar Pa2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Khoj Ke Bataw Tani Chand2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Maiya Daya Kari2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Naya Sal Me Diwana Royata2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Pari Niyan Chehara Gore2025 · Сингл · Om Prakash Diwana
Likhatani Chithi Belapata Par2025 · Сингл · Om Prakash Diwana