О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ethnic Musicians

Ethnic Musicians

Альбом  ·  2022

Ethnic Music of Iran - 95

#Со всего мира
Ethnic Musicians

Артист

Ethnic Musicians

Релиз Ethnic Music of Iran - 95

#

Название

Альбом

1

Трек علی مولا

علی مولا

Hadi Arazm

Ethnic Music of Iran - 95

4:26

2

Трек بی قراری

بی قراری

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:18

3

Трек چهار فصل گیلان بهاره

چهار فصل گیلان بهاره

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

4:16

4

Трек چشم انتظار

چشم انتظار

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:48

5

Трек چشم و چراغ

چشم و چراغ

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

2:19

6

Трек چی به چی غم خبر نابا

چی به چی غم خبر نابا

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

5:34

7

Трек دس زیاده

دس زیاده

Shahrokh Shirdust

Ethnic Music of Iran - 95

3:20

8

Трек عید برسه دوباره

عید برسه دوباره

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:07

9

Трек قشنگه بهار

قشنگه بهار

Jafar Nasiri

Ethnic Music of Iran - 95

3:17

10

Трек گیلان

گیلان

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:28

11

Трек گل خورشید

گل خورشید

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:22

12

Трек گل ماری

گل ماری

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

2:39

13

Трек گوله باران

گوله باران

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

4:27

14

Трек گل ناز

گل ناز

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:37

15

Трек گل پسر

گل پسر

Shahrokh Shirdust

Ethnic Music of Iran - 95

2:54

16

Трек حال و احوال

حال و احوال

Shahrokh Shirdust

Ethnic Music of Iran - 95

2:45

17

Трек حیرانی

حیرانی

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:50

18

Трек جوانی

جوانی

Shahrokh Shirdust

Ethnic Music of Iran - 95

4:35

19

Трек خانه خاطره

خانه خاطره

Shahrokh Shirdust

Ethnic Music of Iran - 95

4:09

20

Трек خورشید

خورشید

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

2:32

21

Трек ماه رمضان

ماه رمضان

Shahrokh Shirdust

Ethnic Music of Iran - 95

4:19

22

Трек ماهی

ماهی

Shahrokh Shirdust

Ethnic Music of Iran - 95

2:51

23

Трек ما را دخان

ما را دخان

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:23

24

Трек روشنایی

روشنایی

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

4:35

25

Трек سفر

سفر

Shahrokh Shirdust

Ethnic Music of Iran - 95

3:51

26

Трек ساحل دریا

ساحل دریا

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

4:04

27

Трек شکایت

شکایت

Vahid Tutuni

Ethnic Music of Iran - 95

3:37

28

Трек شمال همیشه بهاره

شمال همیشه بهاره

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

4:00

29

Трек تی یادمه

تی یادمه

Ali Akbarpur

Ethnic Music of Iran - 95

3:05

30

Трек زندگی را دوست داشته باش

زندگی را دوست داشته باش

Manuchehr Visanlu

Ethnic Music of Iran - 95

3:32

Информация о правообладателе: World Music
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Partigiani italian
Partigiani italian2025 · Сингл · Ethnic Musicians
Релиз گرمه گرمه پختیم
گرمه گرمه پختیم2025 · Сингл · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی بیست
آلبوم کوردی بیست2025 · Альбом · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم شاد عروسی
آلبوم شاد عروسی2025 · Сингл · Ethnic Musicians
Релиз ترانه خراسانی داماد حنا می بنده
ترانه خراسانی داماد حنا می بنده2025 · Сингл · Ethnic Musicians
Релиз سرود ملی ایران دوره پهلوی
سرود ملی ایران دوره پهلوی2025 · Сингл · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی ۲۴
آلبوم کوردی ۲۴2024 · Альбом · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی ۲۶
آلبوم کوردی ۲۶2024 · Альбом · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی ۲۱
آلبوم کوردی ۲۱2024 · Альбом · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی ۲۰
آلبوم کوردی ۲۰2024 · Альбом · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی ۲۷
آلبوم کوردی ۲۷2024 · Альбом · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی ۲۸
آلبوم کوردی ۲۸2024 · Альбом · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی ۳۰
آلبوم کوردی ۳۰2024 · Альбом · Ethnic Musicians
Релиз آلبوم کوردی ۳۳
آلبوم کوردی ۳۳2024 · Альбом · Ethnic Musicians

Похожие артисты

Ethnic Musicians
Артист

Ethnic Musicians

Moein
Артист

Moein

Ahmad Zahir
Артист

Ahmad Zahir

Mahasti
Артист

Mahasti

Tojiddin Muhiddinov
Артист

Tojiddin Muhiddinov

Googoosh
Артист

Googoosh

Абдулло Султон
Артист

Абдулло Султон

Jovidon Nozimov
Артист

Jovidon Nozimov

Саидкул Билол
Артист

Саидкул Билол

Олим Бобоев
Артист

Олим Бобоев

Aziz Vahobov
Артист

Aziz Vahobov

Кобил Шарифов
Артист

Кобил Шарифов

Karomatullo Kurbonov
Артист

Karomatullo Kurbonov