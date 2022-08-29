О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Soheyla Khaje

Soheyla Khaje

Альбом  ·  2022

Ethnic Music of Iran - 96

#Со всего мира
Soheyla Khaje

Артист

Soheyla Khaje

Релиз Ethnic Music of Iran - 96

#

Название

Альбом

1

Трек آبادان غمگینم تسلیت

آبادان غمگینم تسلیت

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

1:02

2

Трек الهی داغ برادر نباشد

الهی داغ برادر نباشد

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

2:00

3

Трек به یاد استاد سجاد رزمجو

به یاد استاد سجاد رزمجو

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

9:06

4

Трек بهار آمد به صحرا و درو دشت

بهار آمد به صحرا و درو دشت

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

0:59

5

Трек پدران آسمانی

پدران آسمانی

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

1:00

6

Трек خداوندی به نام مادر

خداوندی به نام مادر

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

1:35

7

Трек در وصف پدر

در وصف پدر

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

1:52

8

Трек سرور وشروه در دشت

سرور وشروه در دشت

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

2:46

9

Трек سلام بر محرم

سلام بر محرم

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

0:58

10

Трек مصیبت خوانی

مصیبت خوانی

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 96

2:00

Информация о правообладателе: World Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ethnic Music of Iran -194
Ethnic Music of Iran -1942023 · Альбом · Soheyla Khaje
Релиз Ethnic Music of Iran - 102
Ethnic Music of Iran - 1022022 · Альбом · Soheyla Khaje
Релиз Ethnic Music of Iran - 97
Ethnic Music of Iran - 972022 · Альбом · Soheyla Khaje
Релиз Ethnic Music of Iran - 96
Ethnic Music of Iran - 962022 · Альбом · Soheyla Khaje
Релиз Ethnic Music of Iran - 40
Ethnic Music of Iran - 402022 · Альбом · Soheyla Khaje
Релиз Ethnic Music of Iran - 10
Ethnic Music of Iran - 102021 · Альбом · Soheyla Khaje

Похожие артисты

Soheyla Khaje
Артист

Soheyla Khaje

Виктория Барс
Артист

Виктория Барс

Бадма-Ханда Аюшеева
Артист

Бадма-Ханда Аюшеева

כאן - תאגיד השידור הישראלי
Артист

כאן - תאגיד השידור הישראלי

Sarah Cothran
Артист

Sarah Cothran

Muhammad Ali Hamidov
Артист

Muhammad Ali Hamidov

SIENNA SPIRO
Артист

SIENNA SPIRO

Розмарин
Артист

Розмарин

Rachel mukuna
Артист

Rachel mukuna

Китап "Колыбельные песни"
Артист

Китап "Колыбельные песни"

Амелия Феофанова
Артист

Амелия Феофанова

Анастасия Бубнова
Артист

Анастасия Бубнова

Акса
Артист

Акса