Информация о правообладателе: Wisal Khayal Production
Волна по релизу


Релиз Sta Raza Ghwaram
Sta Raza Ghwaram2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Koosi Ta De Ashna
Koosi Ta De Ashna2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Gul Gul Da Yarane
Gul Gul Da Yarane2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Mayen De Krama
Mayen De Krama2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Yar Me Badmash Da
Yar Me Badmash Da2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Duskhushi Ba Mani
Duskhushi Ba Mani2024 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Tappy
Tappy2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Sharabi
Sharabi2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Baran
Baran2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Darshan
Darshan2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Za Mayeen Shoma Pa Ta
Za Mayeen Shoma Pa Ta2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Mala Janan RaWalay
Mala Janan RaWalay2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Lewaney
Lewaney2023 · Сингл · Wisal Khayal
Релиз Za Yuma Rakshe Wala
Za Yuma Rakshe Wala2023 · Сингл · Wisal Khayal

