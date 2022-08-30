О нас

Soheyla Khaje

Soheyla Khaje

Альбом  ·  2022

Ethnic Music of Iran - 97

#Со всего мира
Soheyla Khaje

Артист

Soheyla Khaje

Релиз Ethnic Music of Iran - 97

#

Название

Альбом

1

Трек اگه یاره مونه دیدین به خلوت

اگه یاره مونه دیدین به خلوت

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

1:31

2

Трек به غربت رفتنم بار کمی نی

به غربت رفتنم بار کمی نی

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

0:57

3

Трек چند بیت دشتی

چند بیت دشتی

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

3:13

4

Трек ‎ریمیکس ای روزگار

‎ریمیکس ای روزگار

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

1:00

5

Трек شروه در دشت و گلزار

شروه در دشت و گلزار

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

5:08

6

Трек شروه محلی

شروه محلی

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

2:46

7

Трек ‎فلک دادو فلک صد داد

‎فلک دادو فلک صد داد

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

2:42

8

Трек لالایی علی اصغر

لالایی علی اصغر

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

0:30

9

Трек مادر

مادر

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

2:15

10

Трек مثال مرغ وحشی میزنی بال

مثال مرغ وحشی میزنی بال

Soheyla Khaje

Ethnic Music of Iran - 97

1:00

Информация о правообладателе: World Music
