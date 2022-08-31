О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Yogesh Patil

Yogesh Patil

Сингл  ·  2022

Girija Nandan

#Со всего мира
Yogesh Patil

Артист

Yogesh Patil

Релиз Girija Nandan

#

Название

Альбом

1

Трек Girija Nandan

Girija Nandan

Yogesh Patil

Girija Nandan

3:59

Информация о правообладателе: Mitali Creations
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Aavde He Rup Abhang
Aavde He Rup Abhang2023 · Сингл · Yogesh Patil
Релиз Abhang Rup Pahta Lochani
Abhang Rup Pahta Lochani2023 · Сингл · Abhang Bhaktigeet
Релиз Dev Vitthal Tirth Vitthal
Dev Vitthal Tirth Vitthal2023 · Сингл · Yogesh Patil
Релиз Girija Nandan
Girija Nandan2022 · Сингл · Yogesh Patil
Релиз Man Mandir Me
Man Mandir Me2022 · Сингл · Yogesh Patil
Релиз Shiva Mahadeva
Shiva Mahadeva2022 · Сингл · Yogesh Patil
Релиз Mazya Deva
Mazya Deva2021 · Сингл · Rushikesh Rikame
Релиз Aarti Saprem
Aarti Saprem2021 · Альбом · Yogesh Patil
Релиз Aarti Saibaba
Aarti Saibaba2021 · Альбом · Yogesh Patil
Релиз Saangu Nako Tu Kunala
Saangu Nako Tu Kunala2021 · Альбом · Yogesh Patil
Релиз Bappa Ganpati Aale
Bappa Ganpati Aale2021 · Альбом · Yogesh Patil
Релиз Sant Shiromani
Sant Shiromani2021 · Альбом · Yogesh Patil
Релиз Shree Mahalaxmi Stotra
Shree Mahalaxmi Stotra2021 · Альбом · Yogesh Patil
Релиз Naam Shree Hariche
Naam Shree Hariche2021 · Альбом · Yogesh Patil

Похожие артисты

Yogesh Patil
Артист

Yogesh Patil

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож