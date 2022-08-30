О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Abhishek Soni

Abhishek Soni

Сингл  ·  2022

Main Galiye Galiye Roi

#Со всего мира
Abhishek Soni

Артист

Abhishek Soni

Релиз Main Galiye Galiye Roi

#

Название

Альбом

1

Трек Main Galiye Galiye Roi

Main Galiye Galiye Roi

Abhishek Soni

Main Galiye Galiye Roi

4:10

Информация о правообладателе: Abhishek Soni Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз MereYe Ashaq Hi (Ghazal)
MereYe Ashaq Hi (Ghazal)2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Milne to Aa Jao
Milne to Aa Jao2025 · Альбом · Abhishek Soni
Релиз Humein Bhi Udana Chahiye
Humein Bhi Udana Chahiye2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Bachche
Bachche2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Mujhe Kya Pta Tha
Mujhe Kya Pta Tha2025 · Альбом · Abhishek Soni
Релиз Ek Saal Shuru Ek Saal Khatam
Ek Saal Shuru Ek Saal Khatam2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Bharat Ka Samman Likho
Bharat Ka Samman Likho2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Nayi Naslein
Nayi Naslein2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Papa
Papa2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Duniya Ishq Aur Khwab Ki
Duniya Ishq Aur Khwab Ki2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Maa
Maa2025 · Альбом · Abhishek Soni
Релиз Wait
Wait2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Udaan
Udaan2025 · Сингл · Abhishek Soni
Релиз Khayal Tera
Khayal Tera2025 · Сингл · Abhishek Soni

Похожие артисты

Abhishek Soni
Артист

Abhishek Soni

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож