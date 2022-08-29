О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Mg Gujjar

Mg Gujjar

,

Mahesh Nagar

Сингл  ·  2022

Up Se Pardhan

#Со всего мира
Mg Gujjar

Артист

Mg Gujjar

Релиз Up Se Pardhan

#

Название

Альбом

1

Трек Up Se Pardhan

Up Se Pardhan

Mg Gujjar

,

Mahesh Nagar

Up Se Pardhan

3:26

Информация о правообладателе: MG Gujjar Official
Волна по релизу

Волна по релизу


