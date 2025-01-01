О нас

Sir Malcolm Sargent

Sir Malcolm Sargent

,

Philharmonia Orchestra London

,

Pierre Fournier

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Schumann - Cello Concerto Op. 129

#Классическая

2 лайка

Sir Malcolm Sargent

Артист

Sir Malcolm Sargent

Релиз Master of Classic Music, Schumann - Cello Concerto Op. 129

#

Название

Альбом

1

Трек Cello Concerto in A Minor, Op. 129: I. Nicht zu schnell

Cello Concerto in A Minor, Op. 129: I. Nicht zu schnell

Philharmonia Orchestra London

,

Sir Malcolm Sargent

,

Pierre Fournier

Master of Classic Music, Schumann - Cello Concerto Op. 129

11:35

2

Трек Cello Concerto in F Major, Op. 129: II. Langsam

Cello Concerto in F Major, Op. 129: II. Langsam

Philharmonia Orchestra London

,

Sir Malcolm Sargent

,

Pierre Fournier

Master of Classic Music, Schumann - Cello Concerto Op. 129

4:19

3

Трек Cello Concerto in A Minor, Op. 129: III. Sehr lebhaft

Cello Concerto in A Minor, Op. 129: III. Sehr lebhaft

Philharmonia Orchestra London

,

Sir Malcolm Sargent

,

Pierre Fournier

Master of Classic Music, Schumann - Cello Concerto Op. 129

9:57

Информация о правообладателе: Oscardigital
