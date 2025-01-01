О нас

Wladimir Sofronitzki

Wladimir Sofronitzki

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Schumann - Kreisleriana, Op. 16

#Классическая
Wladimir Sofronitzki

Артист

Wladimir Sofronitzki

Релиз Master of Classic Music, Schumann - Kreisleriana, Op. 16

#

Название

Альбом

1

Трек Kreisleriana, Op. 16: I. Äusserst bewegt

Kreisleriana, Op. 16: I. Äusserst bewegt

Wladimir Sofronitzki

Master of Classic Music, Schumann - Kreisleriana, Op. 16

4:46

2

Трек Kreisleriana, Op. 16: II. Sehr innig und nicht zu rasch

Kreisleriana, Op. 16: II. Sehr innig und nicht zu rasch

Wladimir Sofronitzki

Master of Classic Music, Schumann - Kreisleriana, Op. 16

6:04

3

Трек Kreisleriana, Op. 16: III. Sehr aufgeregt

Kreisleriana, Op. 16: III. Sehr aufgeregt

Wladimir Sofronitzki

Master of Classic Music, Schumann - Kreisleriana, Op. 16

4:37

4

Трек Kreisleriana, Op. 16: IV. Sehr langsam, durchaus leise zu halten

Kreisleriana, Op. 16: IV. Sehr langsam, durchaus leise zu halten

Wladimir Sofronitzki

Master of Classic Music, Schumann - Kreisleriana, Op. 16

3:38

5

Трек Kreisleriana, Op. 16: V. Sehr rasch

Kreisleriana, Op. 16: V. Sehr rasch

Wladimir Sofronitzki

Master of Classic Music, Schumann - Kreisleriana, Op. 16

2:17

6

Трек Kreisleriana, Op. 16: VI. Schnell and spielend

Kreisleriana, Op. 16: VI. Schnell and spielend

Wladimir Sofronitzki

Master of Classic Music, Schumann - Kreisleriana, Op. 16

3:25

Информация о правообладателе: Oscardigital
