Информация о правообладателе: Xêro Abbas
Другие альбомы исполнителя

Релиз Çaw Bella
Çaw Bella2022 · Сингл · Xêro Abbas
Релиз Live Sessions Compilation
Live Sessions Compilation2022 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Live Concert in Erbil
Live Concert in Erbil2022 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Dilname
Dilname2022 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Kejê
Kejê2022 · Сингл · Xêro Abbas
Релиз Barana Şevê
Barana Şevê2021 · Сингл · Xêro Abbas
Релиз Zorê
Zorê2019 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Best of Xêro Abbas
Best of Xêro Abbas2017 · Сингл · Xêro Abbas
Релиз Tu
Tu2014 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Barana Şevê
Barana Şevê2007 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Axîn
Axîn2004 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Xerîbo
Xerîbo2002 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Westîya Bu
Westîya Bu2002 · Альбом · Xêro Abbas
Релиз Evîna Pêşî
Evîna Pêşî2002 · Альбом · Xêro Abbas

