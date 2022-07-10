О нас

Damaso Figueredo

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Альбом  ·  2022

Festival de Contrapunteo Vol. 4

#Латинская
Damaso Figueredo

Артист

Damaso Figueredo

Релиз Festival de Contrapunteo Vol. 4

#

Название

Альбом

1

Трек No Me de Ni Yo Le Ofrezco

No Me de Ni Yo Le Ofrezco

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

2:47

2

Трек Pregunte Que Yo Le Digo

Pregunte Que Yo Le Digo

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

3:29

3

Трек Somos Llaneros de Casta

Somos Llaneros de Casta

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

3:39

4

Трек Hechicero Curador

Hechicero Curador

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

3:27

5

Трек Guardatinajas

Guardatinajas

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

3:44

6

Трек Turpial de Mi Llanura

Turpial de Mi Llanura

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

4:23

7

Трек Vente Conmigo María

Vente Conmigo María

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

3:10

8

Трек No Me Engañes Guariqueño

No Me Engañes Guariqueño

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

2:46

9

Трек Un Casar de Gavilanes

Un Casar de Gavilanes

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

3:40

10

Трек Vamos al Baile María

Vamos al Baile María

Damaso Figueredo

,

María Carrizalez

Festival de Contrapunteo Vol. 4

3:41

Информация о правообладателе: Damaso Figueredo 2022
