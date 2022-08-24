О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sonu Raj

Sonu Raj

,

Kalamuddin Diwana

Сингл  ·  2022

Bada Babu Bachha Umar Bawe Kachha

#Со всего мира
Sonu Raj

Артист

Sonu Raj

Релиз Bada Babu Bachha Umar Bawe Kachha

#

Название

Альбом

1

Трек Bada Babu Bachha Umar Bawe Kachha

Bada Babu Bachha Umar Bawe Kachha

Kalamuddin Diwana

,

Sonu Raj

Bada Babu Bachha Umar Bawe Kachha

4:01

Информация о правообладателе: King Maker Studio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Holi Me Choli Nik Ba
Holi Me Choli Nik Ba2024 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Piyawa Choli Ke Biwana Ba
Piyawa Choli Ke Biwana Ba2024 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Dale Ke Rangwa Badi Man Karta
Dale Ke Rangwa Badi Man Karta2024 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Gajab Ke Mal Biya
Gajab Ke Mal Biya2024 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Tod delke Kiran ke sapna Re
Tod delke Kiran ke sapna Re2024 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Mahanga wala lahanga diho kinay
Mahanga wala lahanga diho kinay2024 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Chunariya Lele Aiha
Chunariya Lele Aiha2024 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Rangba Chunari Lakhanua
Rangba Chunari Lakhanua2023 · Сингл · Kajal Goswami
Релиз Rang Ghorela Dhori Me
Rang Ghorela Dhori Me2023 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Dalale Rang Mora Maal Par
Dalale Rang Mora Maal Par2023 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Jabase Chadhal Fagunawa Ho
Jabase Chadhal Fagunawa Ho2023 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Lele Re Maza Raja Sata Ke
Lele Re Maza Raja Sata Ke2023 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Likhawala Gori Dhoriye Pa Sasaram
Likhawala Gori Dhoriye Pa Sasaram2023 · Сингл · Sonu Raj
Релиз Lagata Dar Bari Re
Lagata Dar Bari Re2023 · Сингл · Sonu Raj

Похожие артисты

Sonu Raj
Артист

Sonu Raj

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож