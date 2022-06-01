О нас

يزن حمدان

يزن حمدان

Альбом  ·  2022

حفلات يزن حمدان

#Со всего мира
يزن حمدان

Артист

يزن حمدان

Релиз حفلات يزن حمدان

#

Название

Альбом

1

Трек دحية (لايف)

دحية (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:58

2

Трек جبتك صغير انت (لايف)

جبتك صغير انت (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

3:01

3

Трек يا مدلل (لايف)

يا مدلل (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

6:42

4

Трек قطع قطع (لايف)

قطع قطع (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

13:25

5

Трек إحكو عني بغيابي (لايف)

إحكو عني بغيابي (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

3:43

6

Трек احملني بالاجواء وطير (لايف)

احملني بالاجواء وطير (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

10:48

7

Трек اسف على غيابي (لايف)

اسف على غيابي (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:33

8

Трек الناس مبسوطه (لايف)

الناس مبسوطه (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

5:15

9

Трек برافو عليك (لايف)

برافو عليك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:18

10

Трек بين العصر والمغرب (لايف)

بين العصر والمغرب (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

7:27

11

Трек تفاح الساحل خجلان (لايف)

تفاح الساحل خجلان (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

6:23

12

Трек تلعب بقلبي وانا اطيعك (لايف)

تلعب بقلبي وانا اطيعك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

1:34

13

Трек جتني الصبح (لايف)

جتني الصبح (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

11:23

14

Трек جرحك صعب اذاني (لايف)

جرحك صعب اذاني (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:06

15

Трек حالف لجيك محزم نحن لها (لايف)

حالف لجيك محزم نحن لها (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:41

16

Трек حرامات بعد ذاك التعب (لايف)

حرامات بعد ذاك التعب (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

2:09

17

Трек خدني معك (لايف)

خدني معك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

2:49

18

Трек خليك بحالك خليك (لايف)

خليك بحالك خليك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

7:50

19

Трек خليني بجنبك قلبي معا قلبك (لايف)

خليني بجنبك قلبي معا قلبك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

2:49

20

Трек دحية تلعب في قلبي وانا اطيعك (لايف)

دحية تلعب في قلبي وانا اطيعك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

9:28

21

Трек ذكريات (لايف)

ذكريات (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:26

22

Трек راكب أفخم سيارة (لايف)

راكب أفخم سيارة (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:39

23

Трек صباح الخير يا اميرة (لايف)

صباح الخير يا اميرة (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

6:13

24

Трек صح عايش بس مو مرتاح (لايف)

صح عايش بس مو مرتاح (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:29

25

Трек عتابا وطرب (لايف)

عتابا وطرب (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

19:00

26

Трек عمي يا بو البار خذني بحنانك (لايف)

عمي يا بو البار خذني بحنانك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

14:36

27

Трек عمي يابو البار سكرلي بارك (لايف)

عمي يابو البار سكرلي بارك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

5:12

28

Трек عمي يابو البار صبلي لبلبي (لايف)

عمي يابو البار صبلي لبلبي (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

10:40

29

Трек فز المنديل عن جسما (لايف)

فز المنديل عن جسما (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

5:58

30

Трек كبار الدنيا داعس شاربهم (لايف)

كبار الدنيا داعس شاربهم (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:11

31

Трек مدام تحكي في ظهري (لايف)

مدام تحكي في ظهري (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

5:42

32

Трек مهرجان بيت لحم استقبال عريس (لايف)

مهرجان بيت لحم استقبال عريس (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

14:28

33

Трек موال للأم (لايف)

موال للأم (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:29

34

Трек مواويل طرب وتجلي (لايف)

مواويل طرب وتجلي (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

7:27

35

Трек هافانا ام الفحم (لايف)

هافانا ام الفحم (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

13:09

36

Трек واجب بالروح أشريك (لايف)

واجب بالروح أشريك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

2:51

37

Трек ويلي حبيب القلب (لايف)

ويلي حبيب القلب (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

5:55

38

Трек يا ساحرة ريم الغزال ريميكس (لايف)

يا ساحرة ريم الغزال ريميكس (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:47

39

Трек يا مالي علي انظري (لايف)

يا مالي علي انظري (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

3:27

40

Трек يضحك على قبري (لايف)

يضحك على قبري (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

16:43

41

Трек يعايروني بيك اسمر (لايف)

يعايروني بيك اسمر (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:44

42

Трек يما مويل الهوا (لايف)

يما مويل الهوا (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

7:01

43

Трек انتهى وقت النقاش (لايف)

انتهى وقت النقاش (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

9:39

44

Трек دبكات (لايف)

دبكات (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:49

45

Трек هاي الصحبة هاي الدنيا بايعها (لايف)

هاي الصحبة هاي الدنيا بايعها (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:48

46

Трек اهجيني حزين تلعب بقلبي (لايف)

اهجيني حزين تلعب بقلبي (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

3:18

47

Трек دحية جديدة (لايف)

دحية جديدة (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:39

48

Трек شوف (لايف)

شوف (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:06

49

Трек عمي يابو البار خودنى بحنانك (لايف)

عمي يابو البار خودنى بحنانك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

10:32

50

Трек غرامي (لايف)

غرامي (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

13:50

51

Трек قعدة تجلي وطرب (لايف)

قعدة تجلي وطرب (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

6:25

52

Трек طرب اوعا تنساني (لايف)

طرب اوعا تنساني (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

5:00

53

Трек ع السطح طلعت طويل غسيلاتو (لايف)

ع السطح طلعت طويل غسيلاتو (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

24:17

54

Трек دحية ابو حبيب نار (لايف)

دحية ابو حبيب نار (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

6:58

55

Трек كل ما يميل الخصر المايل بتميل قلوب الشبان (لايف)

كل ما يميل الخصر المايل بتميل قلوب الشبان (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

11:03

56

Трек إنت بدولة وأنا بدولة (لايف)

إنت بدولة وأنا بدولة (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

2:25

57

Трек الكورونا (لايف)

الكورونا (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:03

58

Трек دحيه (لايف)

دحيه (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

10:19

59

Трек حالف لجيك محزم (لايف)

حالف لجيك محزم (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

6:24

60

Трек ما هو بديا ودقيتلك (لايف)

ما هو بديا ودقيتلك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

4:11

61

Трек عمي يابو البار (لايف)

عمي يابو البار (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

5:15

62

Трек انا سيد الساحه (لايف)

انا سيد الساحه (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:06

63

Трек يلعن ايدك يعبود (لايف)

يلعن ايدك يعبود (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

13:36

64

Трек بلغو الخاسي (لايف)

بلغو الخاسي (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

9:30

65

Трек مسافر وين (لايف)

مسافر وين (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:17

66

Трек يا غضب الله (لايف)

يا غضب الله (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:13

67

Трек أكبر غلطة بحياتي (لايف)

أكبر غلطة بحياتي (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

7:18

68

Трек دحية زيانة (لايف)

دحية زيانة (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

8:56

69

Трек حرب الاسلحة انا وياك (لايف)

حرب الاسلحة انا وياك (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

13:09

70

Трек وجع (لايف)

وجع (لايف)

يزن حمدان

حفلات يزن حمدان

7:40

Информация о правообладателе: iVAS
