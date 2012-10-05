О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Los Guaracheros De Oriente

Los Guaracheros De Oriente

Альбом  ·  2012

Serie Cuba Libre: Bolereando

#Латинская
Los Guaracheros De Oriente

Артист

Los Guaracheros De Oriente

Релиз Serie Cuba Libre: Bolereando

#

Название

Альбом

1

Трек Toda Una Vida

Toda Una Vida

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

2:36

2

Трек Sola y Triste Vieja Luna

Sola y Triste Vieja Luna

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

2:57

3

Трек Alma Libre

Alma Libre

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:36

4

Трек Que Me Importa

Que Me Importa

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:34

5

Трек Madrigal

Madrigal

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:55

6

Трек Sombra Que Besa

Sombra Que Besa

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

2:52

7

Трек Sé Muy Bien Que Vendrás

Sé Muy Bien Que Vendrás

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:06

8

Трек La Cumbancha

La Cumbancha

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:05

9

Трек Pensamiento

Pensamiento

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

2:51

10

Трек Veinte Años

Veinte Años

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:01

11

Трек Jamás / Migajas de Cariño

Jamás / Migajas de Cariño

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:38

12

Трек Las Perlas de Tu Boca

Las Perlas de Tu Boca

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

2:35

13

Трек Una Rosa de Francia

Una Rosa de Francia

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:51

14

Трек La Bayanesa

La Bayanesa

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

4:16

15

Трек Veneración

Veneración

Los Guaracheros De Oriente

Serie Cuba Libre: Bolereando

3:07

Информация о правообладателе: Music MGP
