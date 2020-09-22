О нас

Alicia Maguina

Alicia Maguina

Альбом  ·  2020

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

#Со всего мира
Alicia Maguina

Артист

Alicia Maguina

Релиз Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

#

Название

Альбом

1

Трек Viva el Perú y Sereno

Viva el Perú y Sereno

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

2:47

2

Трек Negra Quiero Ser

Negra Quiero Ser

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:15

3

Трек Inocente Amor

Inocente Amor

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

2:34

4

Трек Valentina

Valentina

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:31

5

Трек Estampa Limeña

Estampa Limeña

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:15

6

Трек A Chiclayo Llaman Gloria

A Chiclayo Llaman Gloria

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

4:52

7

Трек Todo Me Habla de Ti

Todo Me Habla de Ti

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

2:50

8

Трек Indio

Indio

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

5:18

9

Трек El Chisco Silbador

El Chisco Silbador

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

4:05

10

Трек Recordando a Mi Padre

Recordando a Mi Padre

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:14

11

Трек Lita Que Le Da

Lita Que Le Da

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:17

12

Трек Mis Algarrobos

Mis Algarrobos

Alicia Maguina

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

4:47

13

Трек Augusto Dueño del Santo

Augusto Dueño del Santo

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:23

14

Трек Soledad Sola

Soledad Sola

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:54

15

Трек Se Va la Paloma

Se Va la Paloma

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:44

16

Трек Amor Incomparable

Amor Incomparable

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

4:43

17

Трек El Sol No Tiene Reemplazo

El Sol No Tiene Reemplazo

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:14

18

Трек Mi Vida y la Tuya

Mi Vida y la Tuya

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

3:50

19

Трек El Veneno

El Veneno

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

4:48

20

Трек Nostalgia

Nostalgia

Alicia Maguina

,

Oscar Avilés

Alicia Maguiña In Memoriam (1938 / 2020)

4:40

Информация о правообладателе: Music MGP
