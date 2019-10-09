Альбом · 2019
Recital Inolvidable: Alex Morales & Los Trotamundos, Jas, Vol. 3 (En Vivo) Tributo a: Los Gatos, Dúo Dinámico, I Pooh, La Joven Guardia, Fórmula V, Los Módulos, Industria Nacional
#
Название
Альбом
1
Viento Dile a la Lluvia / Vagabundo / No Hay Tiempo Que Perder (En Vivo)
5:25
2
3:52
3
4:10
4
3:29
5
4:44
6
Me Recordarás / Calla / Te Siento Más Distante / Recuerdo de Amor (En Vivo)
5:40
7
3:08
8
2:59
9
La Tarde Que Te Amé / Una Vieja Canción de Amor / Solo Sin Ti (En Vivo)
6:07
10
2:52
11
4:54
