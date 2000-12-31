О нас

Los Iracundos

Los Iracundos

,

Los Doltons

,

Los Angeles Negros

Альбом  ·  2000

Recital Inolvidable, Vol.1

#Латинская
Los Iracundos

Артист

Los Iracundos

Релиз Recital Inolvidable, Vol.1

#

Название

Альбом

1

Трек Puerto Montt (En Vivo)

Puerto Montt (En Vivo)

Los Iracundos

Recital Inolvidable, Vol.1

3:21

2

Трек El Último Beso (Live)

El Último Beso (Live)

Los Doltons

Recital Inolvidable, Vol.1

3:07

3

Трек Y Volveré (En Vivo)

Y Volveré (En Vivo)

Los Angeles Negros

Recital Inolvidable, Vol.1

4:04

4

Трек El Desengaño (En Vivo)

El Desengaño (En Vivo)

Los Iracundos

Recital Inolvidable, Vol.1

3:27

5

Трек Visión de Otoño (En Vivo)

Visión de Otoño (En Vivo)

Los Doltons

Recital Inolvidable, Vol.1

3:03

6

Трек Aplaude Mi Final (En Vivo)

Aplaude Mi Final (En Vivo)

Los Angeles Negros

Recital Inolvidable, Vol.1

3:47

7

Трек Chiquilina (En Vivo)

Chiquilina (En Vivo)

Los Iracundos

Recital Inolvidable, Vol.1

3:18

8

Трек Tema: El Amor (En Vivo)

Tema: El Amor (En Vivo)

Los Doltons

Recital Inolvidable, Vol.1

3:59

9

Трек Murió la Flor (En Vivo)

Murió la Flor (En Vivo)

Los Angeles Negros

Recital Inolvidable, Vol.1

3:33

10

Трек Te Pido de Rodillas (En Vivo)

Te Pido de Rodillas (En Vivo)

Los Iracundos

Recital Inolvidable, Vol.1

2:49

11

Трек La Ventana (En Vivo)

La Ventana (En Vivo)

Los Doltons

Recital Inolvidable, Vol.1

2:54

12

Трек Yo Lo Comprendo (En Vivo)

Yo Lo Comprendo (En Vivo)

Los Angeles Negros

Recital Inolvidable, Vol.1

3:23

13

Трек Es la Lluvia Que Cae (En Vivo)

Es la Lluvia Que Cae (En Vivo)

Los Iracundos

Recital Inolvidable, Vol.1

3:20

14

Трек Teresa (Live)

Teresa (Live)

Los Doltons

Recital Inolvidable, Vol.1

2:48

15

Трек Vete en Silencio (En Vivo)

Vete en Silencio (En Vivo)

Los Angeles Negros

Recital Inolvidable, Vol.1

3:26

Информация о правообладателе: Music MGP
