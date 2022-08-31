О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nusrat Fateh Ali Khan

Nusrat Fateh Ali Khan

Альбом  ·  2022

Best Ever Live, Vol. 2

#Поп

1 лайк

Nusrat Fateh Ali Khan

Артист

Nusrat Fateh Ali Khan

Релиз Best Ever Live, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Je Tu Rab Nu Manana Pehle Yaar Nu Mana (Live)

Je Tu Rab Nu Manana Pehle Yaar Nu Mana (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

19:40

2

Трек Tum Ek Gorakh Dhanda (Live)

Tum Ek Gorakh Dhanda (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

11:10

3

Трек Akhiyan Udeek Diyan (Live)

Akhiyan Udeek Diyan (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

22:05

4

Трек Ab Ka Tajdeed E Wafa (Live)

Ab Ka Tajdeed E Wafa (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

11:20

5

Трек Ishq Too Hey Meri Raaza Tu Hai (Live)

Ishq Too Hey Meri Raaza Tu Hai (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

16:05

6

Трек Jis Vakt Hajoom Me Masti Ho (Live)

Jis Vakt Hajoom Me Masti Ho (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

33:55

7

Трек Karam Kar Karam Ya Muhammad (Live)

Karam Kar Karam Ya Muhammad (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

24:47

8

Трек Moin-ud-Din Khawaja Waliyon Ke (Live)

Moin-ud-Din Khawaja Waliyon Ke (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

20:55

9

Трек Maikhane Anpol Gaya Van (Live)

Maikhane Anpol Gaya Van (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

17:40

10

Трек Mori Bhi Rang Do Chunaria Baba Main Tori Pooja Karungi (Live)

Mori Bhi Rang Do Chunaria Baba Main Tori Pooja Karungi (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

17:30

11

Трек Qurban Mein Unki Bakhshish Ke (Live)

Qurban Mein Unki Bakhshish Ke (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

24:47

12

Трек Ni Main Jaana Jogi De Naal (Live)

Ni Main Jaana Jogi De Naal (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

37:58

13

Трек Hum Apni Sham Ko Jab Nazr e Jaam Krtay Hain (Live)

Hum Apni Sham Ko Jab Nazr e Jaam Krtay Hain (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

14:44

14

Трек Dam Huma Dam Ali Ali (Live)

Dam Huma Dam Ali Ali (Live)

Nusrat Fateh Ali Khan

Best Ever Live, Vol. 2

11:13

Информация о правообладателе: TunePak Music Ltd.
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dillagi
Dillagi2024 · Сингл · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Chain of Light
Chain of Light2024 · Альбом · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Nua Leya Be Parwah De Nal
Nua Leya Be Parwah De Nal2024 · Сингл · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Dillagi
Dillagi2024 · Сингл · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Sanson Ki Mala
Sanson Ki Mala2024 · Сингл · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Sahara Tum Ho To Kis Leye Phir
Sahara Tum Ho To Kis Leye Phir2024 · Альбом · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Mere Lajpal Mere Laj Nibhai Rakhna
Mere Lajpal Mere Laj Nibhai Rakhna2024 · Альбом · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Nabe Sayadul Ambeya Ke Barabar
Nabe Sayadul Ambeya Ke Barabar2024 · Альбом · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Yad Un Ke Dil Me Hote Hai
Yad Un Ke Dil Me Hote Hai2024 · Альбом · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Hath Me Hath Hai
Hath Me Hath Hai2024 · Альбом · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Kise Ko Jalwa Farma
Kise Ko Jalwa Farma2024 · Сингл · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Ap Ke Chokhat Se Mohabbat Ho Gai
Ap Ke Chokhat Se Mohabbat Ho Gai2024 · Альбом · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Un Ke Sange Dar Se Ase Mohabat Ho
Un Ke Sange Dar Se Ase Mohabat Ho2024 · Сингл · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз Ucha Mere Lekha Da Satara Ho Gya
Ucha Mere Lekha Da Satara Ho Gya2024 · Сингл · Nusrat Fateh Ali Khan

Похожие альбомы

Релиз O'zbegim (live)
O'zbegim (live)2018 · Альбом · Sherali Jo'rayev
Релиз Ishqning yetti jilosi (Alisher Navoiy) (live)
Ishqning yetti jilosi (Alisher Navoiy) (live)2005 · Альбом · Sherali Jo'rayev
Релиз Havas
Havas2008 · Альбом · Moein
Релиз Şeyh Zahır
Şeyh Zahır2022 · Альбом · Kurmanc Bakurî
Релиз Yekira Doust Midaram
Yekira Doust Midaram2008 · Альбом · Moein
Релиз Chandrajyothi
Chandrajyothi2006 · Альбом · Neyveli Santhanagopalan
Релиз Sevdim de Sevilmedim
Sevdim de Sevilmedim2012 · Альбом · İbrahim Tatlıses
Релиз Roj û Heyv
Roj û Heyv2016 · Альбом · Şivan Perwer
Релиз Sahrit El Leyl El Maftouh
Sahrit El Leyl El Maftouh2011 · Альбом · Assi Al Hillani
Релиз Sanson Ki Mala Pe Simron
Sanson Ki Mala Pe Simron1993 · Сингл · Nusrat Fateh Ali Khan
Релиз İbrahim Tatlıses 1988
İbrahim Tatlıses 19881988 · Сингл · İbrahim Tatlıses
Релиз Eşik Taşı
Eşik Taşı2021 · Альбом · İbrahim Tatlıses
Релиз Récital en Amerique du sud
Récital en Amerique du sud1963 · Сингл · فيروز
Релиз Sahret Tarab, Vol. 1
Sahret Tarab, Vol. 12002 · Альбом · Asala Nasri

Похожие артисты

Nusrat Fateh Ali Khan
Артист

Nusrat Fateh Ali Khan

Harrdy Sandhu
Артист

Harrdy Sandhu

Ayushmann Khurrana
Артист

Ayushmann Khurrana

Anirudh Ravichander
Артист

Anirudh Ravichander

Vijay Prakash
Артист

Vijay Prakash

Akshay Kumar
Артист

Akshay Kumar

Stebin Ben
Артист

Stebin Ben

Shakthisree Gopalan
Артист

Shakthisree Gopalan

S. Janaki
Артист

S. Janaki

Rana Sotal
Артист

Rana Sotal

Anuradha Paudwal
Артист

Anuradha Paudwal

Mohammed Rafi
Артист

Mohammed Rafi

Sreejith Edavana
Артист

Sreejith Edavana