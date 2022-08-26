О нас

Информация о правообладателе: Al Rafeh
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Jar Speni Spozhmi
Jar Speni Spozhmi2024 · Альбом · Asghar Kaliwal
Релиз Pa Janan Waya Salamona
Pa Janan Waya Salamona2024 · Альбом · Asghar Kaliwal
Релиз Sta Ralizali Dusmal Ma
Sta Ralizali Dusmal Ma2024 · Сингл · Asghar Kaliwal
Релиз Zara Zakhmona Me Taza Swo
Zara Zakhmona Me Taza Swo2024 · Сингл · Asghar Kaliwal
Релиз Pa Tobo Zama Toba Da
Pa Tobo Zama Toba Da2024 · Альбом · Asghar Kaliwal
Релиз Janan Bewafa Kakari
Janan Bewafa Kakari2024 · Сингл · Asghar Kaliwal
Релиз Da Bandi Janan Yadona
Da Bandi Janan Yadona2024 · Альбом · Asghar Kaliwal
Релиз Za Maghroora Na Yam Yara
Za Maghroora Na Yam Yara2024 · Альбом · Asghar Kaliwal
Релиз Guna Ya Sa Da
Guna Ya Sa Da2024 · Альбом · Asghar Kaliwal
Релиз Da Zra Meena
Da Zra Meena2024 · Сингл · Asghar Kaliwal
Релиз Rata Grana Zindagi Da
Rata Grana Zindagi Da2024 · Сингл · Asghar Kaliwal
Релиз Zama Pa Zra Ke Sta
Zama Pa Zra Ke Sta2023 · Сингл · Asghar Kaliwal
Релиз Meena Me Sta Pata Kawala
Meena Me Sta Pata Kawala2023 · Сингл · Asghar Kaliwal
Релиз Ashna Ma Rana Za
Ashna Ma Rana Za2023 · Сингл · Asghar Kaliwal

Похожие артисты

Asghar Kaliwal
Артист

Asghar Kaliwal

