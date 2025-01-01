О нас

Информация о правообладателе: Oscardigital
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Reflections
Reflections2025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Rutter: 4 Miniatures for Orchestra: No. 4, Dance to Your Daddy
Rutter: 4 Miniatures for Orchestra: No. 4, Dance to Your Daddy2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Bloch: Baal Shem, B. 47: II. Nigun
Bloch: Baal Shem, B. 47: II. Nigun2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Rutter: Celebration Overture
Rutter: Celebration Overture2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Rutter: 4 Miniatures for Orchestra: No. 3, Lullaby
Rutter: 4 Miniatures for Orchestra: No. 3, Lullaby2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Welsh Music for Strings
Welsh Music for Strings2025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Big Screen Comedy and Romance
Big Screen Comedy and Romance2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз W. Mathias: Music for Strings, Op. 14: II. Canto
W. Mathias: Music for Strings, Op. 14: II. Canto2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз G. Williams: Elegy
G. Williams: Elegy2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Oliver Davis: Life
Oliver Davis: Life2025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Midsummer Light
Midsummer Light2025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Lim Cosmic Rhapsody for Piano & Orchestra
Lim Cosmic Rhapsody for Piano & Orchestra2025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Pieces of Wood: II
Pieces of Wood: II2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Manu Martin: Lim Cosmic Rhapsody for Piano and Orchestra, Act VII: IV. Transition to Cosmic Bods
Manu Martin: Lim Cosmic Rhapsody for Piano and Orchestra, Act VII: IV. Transition to Cosmic Bods2025 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra

Похожие альбомы

Релиз The Best of Herbert von Karajan, Vol. 1
The Best of Herbert von Karajan, Vol. 12022 · Сингл · Walter Gieseking
Релиз Beethoven: Symphonies Nos. 1, 4 6 & 7 (Remastered 2021)
Beethoven: Symphonies Nos. 1, 4 6 & 7 (Remastered 2021)2021 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз The Elgar Edition, Vol.2
The Elgar Edition, Vol.21992 · Альбом · Sir Edward Elgar
Релиз The First Recordings
The First Recordings2006 · Сингл · Various Artists
Релиз Furtwängler conducts Berliner Philharmoniker
Furtwängler conducts Berliner Philharmoniker2022 · Альбом · Wilhelm Furtwängler
Релиз Munch in Boston: The Early Years
Munch in Boston: The Early Years2011 · Альбом · Charles Munch
Релиз Jean Sibelius : Historiallista Sibeliusta IV
Jean Sibelius : Historiallista Sibeliusta IV1972 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Оркестры прошлого: Золотые записи
Оркестры прошлого: Золотые записи2025 · Альбом · The Philadelphia Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Amsterdam Concertgebouw Orchestra, Emil von Sauer, Sergey Rachmaninov
Релиз Schubert: Symphonies Nos. 8 & 9 (Live)
Schubert: Symphonies Nos. 8 & 9 (Live)2024 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Mussorgsky, purcell, cailliet, j. S. Bach & turina : pictures at an exhibition - suite from dido and aeneas - variations on "pop ! Gœs the weasel", works by j. S. Bach and turina
Mussorgsky, purcell, cailliet, j. S. Bach & turina : pictures at an exhibition - suite from dido and aeneas - variations on "pop ! Gœs the weasel", works by j. S. Bach and turina2022 · Альбом · Boston "Pops" Orchestra
Релиз Schubert: Symphony No. 8 "Unfinished" & Rosamunde, Extracts
Schubert: Symphony No. 8 "Unfinished" & Rosamunde, Extracts1958 · Альбом · Wilhelm Furtwängler
Релиз Schubert: Symphony No. 8 "Unfinished" & Rosamunde, Extracts (Mono Version)
Schubert: Symphony No. 8 "Unfinished" & Rosamunde, Extracts (Mono Version)2014 · Альбом · Wilhelm Furtwängler
Релиз Beethoven: Orchestral Works
Beethoven: Orchestral Works2015 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз The Art of Guido Cantelli, Vol. 1 (1949-1955)
The Art of Guido Cantelli, Vol. 1 (1949-1955)2011 · Альбом · Guido Cantelli

Похожие артисты

Royal Philharmonic Orchestra
Артист

Royal Philharmonic Orchestra

Pietro Mascagni
Артист

Pietro Mascagni

Georges Bizet
Артист

Georges Bizet

Astor Piazzolla
Артист

Astor Piazzolla

Nino Rota
Артист

Nino Rota

Carlo Savina
Артист

Carlo Savina

Chloe Chua
Артист

Chloe Chua

Wiener Philharmoniker
Артист

Wiener Philharmoniker

Singapore Symphony Orchestra
Артист

Singapore Symphony Orchestra

Johann Strauss II
Артист

Johann Strauss II

Berliner Philharmoniker
Артист

Berliner Philharmoniker

Рихард Вагнер
Артист

Рихард Вагнер

Karl Richter
Артист

Karl Richter