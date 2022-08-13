О нас

Amin Shabab

Amin Shabab

Альбом  ·  2022

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

#Со всего мира
Amin Shabab

Артист

Amin Shabab

Релиз Attan Da Dero Peghlo Zda Day

#

Название

Альбом

1

Трек Attan Da Dero Peghlo Zda Day

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

11:19

2

Трек Bora Pa Stargo Zhaghe Da

Bora Pa Stargo Zhaghe Da

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

10:33

3

Трек Da Attanr Pa Makh Ke Ze

Da Attanr Pa Makh Ke Ze

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

12:33

4

Трек Da Har Naz Wo Nyaz Layaq

Da Har Naz Wo Nyaz Layaq

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

9:01

5

Трек Gran Ma Na Waze La Zra

Gran Ma Na Waze La Zra

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

9:59

6

Трек Hal Zen Wa Kay Se Gran Sa Wre

Hal Zen Wa Kay Se Gran Sa Wre

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

8:47

7

Трек Mosam Bahar Day Da Gran Nom

Mosam Bahar Day Da Gran Nom

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

9:57

8

Трек Pashtana Mo Saka Wronra De

Pashtana Mo Saka Wronra De

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

9:30

9

Трек Qadam Pa Khyal Lewano Zhda

Qadam Pa Khyal Lewano Zhda

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

11:15

10

Трек Rasoy Pashtano

Rasoy Pashtano

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

7:30

11

Трек Shar Da Prezh De Zma Wa Sar Ta

Shar Da Prezh De Zma Wa Sar Ta

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

9:32

12

Трек Shayaste Starge Mase Da

Shayaste Starge Mase Da

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

10:10

13

Трек Star Khoshal Aw Bacha Khan

Star Khoshal Aw Bacha Khan

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

5:44

14

Трек War Kawam Gande Zarge La

War Kawam Gande Zarge La

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

8:43

15

Трек Zar Sham Wre Wra Wra Raza

Zar Sham Wre Wra Wra Raza

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

10:41

16

Трек Zharam Pa Afsos

Zharam Pa Afsos

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

12:48

17

Трек Zra Ma Chere Par Gran Kazhe

Zra Ma Chere Par Gran Kazhe

Amin Shabab

Attan Da Dero Peghlo Zda Day

8:56

Информация о правообладателе: Amin Shabab Official
