Игорь Фёдорович Стравинский

Игорь Фёдорович Стравинский

,

Joseph Szigeti

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Stravinsky - Duo Concertante for Violin and Piano

#Классическая
Игорь Фёдорович Стравинский

Артист

Игорь Фёдорович Стравинский

Релиз Master of Classic Music, Stravinsky - Duo Concertante for Violin and Piano

#

Название

Альбом

1

Трек Duo Concertante For Violin And Piano: I. Cantilène

Duo Concertante For Violin And Piano: I. Cantilène

Joseph Szigeti

,

Игорь Фёдорович Стравинский

Master of Classic Music, Stravinsky - Duo Concertante for Violin and Piano

2:54

2

Трек Duo Concertante For Violin And Piano: II. Eglogue I

Duo Concertante For Violin And Piano: II. Eglogue I

Joseph Szigeti

,

Игорь Фёдорович Стравинский

Master of Classic Music, Stravinsky - Duo Concertante for Violin and Piano

2:07

3

Трек Duo Concertante For Violin And Piano: III. Eglogue II

Duo Concertante For Violin And Piano: III. Eglogue II

Joseph Szigeti

,

Игорь Фёдорович Стравинский

Master of Classic Music, Stravinsky - Duo Concertante for Violin and Piano

2:59

4

Трек Duo Concertante For Violin And Piano: IV. Gigue

Duo Concertante For Violin And Piano: IV. Gigue

Joseph Szigeti

,

Игорь Фёдорович Стравинский

Master of Classic Music, Stravinsky - Duo Concertante for Violin and Piano

4:19

5

Трек Duo Concertante For Violin And Piano: V. Dithyrambe

Duo Concertante For Violin And Piano: V. Dithyrambe

Joseph Szigeti

,

Игорь Фёдорович Стравинский

Master of Classic Music, Stravinsky - Duo Concertante for Violin and Piano

2:51

Информация о правообладателе: Oscardigital
