О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: QJ Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Na Raze Khpa Pa Sa Ye
Na Raze Khpa Pa Sa Ye2024 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Sanga Garmi Ba Pa Terezi
Sanga Garmi Ba Pa Terezi2024 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Janan Ta Milawezi
Janan Ta Milawezi2024 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Janan Mi Ka
Janan Mi Ka2023 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Or Lagawe Or Lagawe
Or Lagawe Or Lagawe2023 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Zma La Hala Khabar Na Yi
Zma La Hala Khabar Na Yi2023 · Сингл · Kamal Khan Armani
Релиз Sta Yarane Da Zra Pa Sar
Sta Yarane Da Zra Pa Sar2023 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Marg Da Hagho Khalko Pakar De
Marg Da Hagho Khalko Pakar De2023 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Pa Zor Ye Wadawala
Pa Zor Ye Wadawala2023 · Альбом · Hameedullah Barshori
Релиз Der De Zaheer Krama Grano
Der De Zaheer Krama Grano2023 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Da Pasarli Qisay De Wawram
Da Pasarli Qisay De Wawram2022 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Ala Zra Ye Rza Ghla Krai
Ala Zra Ye Rza Ghla Krai2022 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Mrama Kasam Grana Sta Na Pregdam
Mrama Kasam Grana Sta Na Pregdam2022 · Сингл · Hameedullah Barshori
Релиз Che Ma Sta Meena Kawala
Che Ma Sta Meena Kawala2022 · Сингл · Hameedullah Barshori

Похожие артисты

Hameedullah Barshori
Артист

Hameedullah Barshori

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож