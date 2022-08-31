О нас

Farzana

Farzana

,

sayed mohammad alnajdi

Альбом  ·  2022

Jota Tapay

#Со всего мира
Farzana

Артист

Farzana

Релиз Jota Tapay

#

Название

Альбом

1

Трек Da Gul Ghotai_Jora Tapay

Da Gul Ghotai_Jora Tapay

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

4:30

2

Трек Kochiane Peghley _Farzana Sayed M

Kochiane Peghley _Farzana Sayed M

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

6:09

3

Трек Laka Zarka The Rawana Yam_Farzana

Laka Zarka The Rawana Yam_Farzana

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

4:46

4

Трек Ma Na Darkawi Ashna _Farzana

Ma Na Darkawi Ashna _Farzana

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

6:39

5

Трек Ma Werega Za Ba Larsham_Farzana

Ma Werega Za Ba Larsham_Farzana

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

4:09

6

Трек Mangi Gheg Ki Gulon_Farzana And Sayed M

Mangi Gheg Ki Gulon_Farzana And Sayed M

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

5:19

7

Трек Mina Me Sala Sta Kawala_Farzana (Farzana)

Mina Me Sala Sta Kawala_Farzana (Farzana)

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

6:54

8

Трек Musafari Khwara Khwari Da_Farzana Sayed M

Musafari Khwara Khwari Da_Farzana Sayed M

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

3:06

9

Трек Rash Yar Rasha Makham Dey_Farzana

Rash Yar Rasha Makham Dey_Farzana

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

5:52

10

Трек Saria Mat De Sha Lasona

Saria Mat De Sha Lasona

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

6:36

11

Трек Sta Da kor Khista Chargai_Farzana Sayed M

Sta Da kor Khista Chargai_Farzana Sayed M

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

3:29

12

Трек Yara Mra Kegama_Farzana.

Yara Mra Kegama_Farzana.

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

4:52

13

Трек Yara Zama _Farzana

Yara Zama _Farzana

Farzana

,

Sayed Mohammad

Jota Tapay

7:50

Информация о правообладателе: Suleman Mobile
