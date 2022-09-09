О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sophia Vaillant

Sophia Vaillant

Сингл  ·  2022

Compositrices françaises

#Классическая

1 лайк

Sophia Vaillant

Артист

Sophia Vaillant

Релиз Compositrices françaises

#

Название

Альбом

1

Трек Etude No. 111 in G Minor

Etude No. 111 in G Minor

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

2:12

2

Трек Nocturne in E-Flat Major, Op. 49

Nocturne in E-Flat Major, Op. 49

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

5:37

3

Трек Trois danses anciennes, Op. 95: No. 1, Passepied

Trois danses anciennes, Op. 95: No. 1, Passepied

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

2:37

4

Трек Trois danses anciennes, Op. 95: No. 2, Pavane

Trois danses anciennes, Op. 95: No. 2, Pavane

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

3:16

5

Трек Trois danses anciennes, Op. 95: No. 3, Courante

Trois danses anciennes, Op. 95: No. 3, Courante

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

1:39

6

Трек Mazourke in C Minor

Mazourke in C Minor

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

3:08

7

Трек Impromptu in E Major

Impromptu in E Major

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

1:55

8

Трек Trois morceaux pour piano: No. 1, D’un vieux jardin

Trois morceaux pour piano: No. 1, D’un vieux jardin

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

3:05

9

Трек Trois morceaux pour piano: No. 2, D’un jardin clair

Trois morceaux pour piano: No. 2, D’un jardin clair

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

1:49

10

Трек Trois morceaux pour piano: No. 3, Cortège

Trois morceaux pour piano: No. 3, Cortège

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

1:51

11

Трек Tango Si

Tango Si

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

1:42

12

Трек Signets "hommage à Maurice Ravel"

Signets "hommage à Maurice Ravel"

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

3:56

13

Трек Trois Eaux-fortes: No. 1

Trois Eaux-fortes: No. 1

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

3:40

14

Трек Trois Eaux-fortes: No. 2

Trois Eaux-fortes: No. 2

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

3:01

15

Трек Trois Eaux-fortes: No. 3

Trois Eaux-fortes: No. 3

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

3:41

16

Трек Barcarole du souvenir

Barcarole du souvenir

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

10:41

17

Трек Prélude au silence

Prélude au silence

Sophia Vaillant

Compositrices françaises

2:18

Информация о правообладателе: Indesens
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Clara Schumann: Un destin romantique (Vol. 1)
Clara Schumann: Un destin romantique (Vol. 1)2025 · Альбом · Clara Schumann
Релиз Clara Schumann: Caprices en forme de valses, Op. 3: No. 3 in E-Flat Major
Clara Schumann: Caprices en forme de valses, Op. 3: No. 3 in E-Flat Major2025 · Сингл · Clara Schumann
Релиз C. Schumann: 4 Pièces caractéristiques, Op. 5: No. 4, Scene Fantastique. Le Ballet des Revenants
C. Schumann: 4 Pièces caractéristiques, Op. 5: No. 4, Scene Fantastique. Le Ballet des Revenants2024 · Сингл · Clara Schumann
Релиз Compositrices françaises
Compositrices françaises2022 · Сингл · Sophia Vaillant
Релиз 3 Morceaux: No. 2, D'un jardin clair
3 Morceaux: No. 2, D'un jardin clair2022 · Сингл · Sophia Vaillant
Релиз Clara Schumann - Frédéric Chopin - Marguerite Canal
Clara Schumann - Frédéric Chopin - Marguerite Canal2018 · Сингл · Sophia Vaillant
Релиз Oeuvres pour Piano de Messiaen, Liszt, Pileggi
Oeuvres pour Piano de Messiaen, Liszt, Pileggi2007 · Сингл · Sophia Vaillant

Похожие артисты

Sophia Vaillant
Артист

Sophia Vaillant

Alexander Warenberg
Артист

Alexander Warenberg

Ismaël Margain
Артист

Ismaël Margain

Min Kyung Kim
Артист

Min Kyung Kim

Marios Papadopoulos
Артист

Marios Papadopoulos

Maxim Philippov
Артист

Maxim Philippov

Beatrice Berrut
Артист

Beatrice Berrut

Boris Bloch
Артист

Boris Bloch

Harold Bauer
Артист

Harold Bauer

Chantal Stigliani
Артист

Chantal Stigliani

Janssen S
Артист

Janssen S

Elisa Tomellini
Артист

Elisa Tomellini

Geister Duo
Артист

Geister Duo