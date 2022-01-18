О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

jakorja

jakorja

Сингл  ·  2022

вдали от дома

#Хип-хоп#Русский рэп
jakorja

Артист

jakorja

Релиз вдали от дома

#

Название

Альбом

1

Трек вдали от дома

вдали от дома

jakorja

вдали от дома

1:31

Информация о правообладателе: Resonance Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Земные традиции
Земные традиции2025 · Сингл · jakorja
Релиз Мурашки
Мурашки2024 · Сингл · Морок
Релиз Жажда
Жажда2024 · Сингл · jakorja
Релиз Уеду жить парижанить
Уеду жить парижанить2023 · Сингл · jakorja
Релиз Ближний космос
Ближний космос2023 · Сингл · jakorja
Релиз Чердак
Чердак2023 · Сингл · jakorja
Релиз Ночь, улица, аптека
Ночь, улица, аптека2023 · Сингл · jakorja
Релиз Taro
Taro2022 · Сингл · jakorja
Релиз вдали от дома
вдали от дома2022 · Сингл · jakorja
Релиз манифест цветка
манифест цветка2021 · Сингл · jakorja

Похожие альбомы

Релиз С днем железной дороги
С днем железной дороги2024 · Сингл · Елена Менгалова
Релиз Я закрыл глаза
Я закрыл глаза2021 · Сингл · Brius
Релиз пиво
пиво2022 · Альбом · meowpain143
Релиз я люблю glitchcore
я люблю glitchcore2022 · Альбом · meowpain143
Релиз Сука Hamster
Сука Hamster2024 · Сингл · Пососунчик
Релиз Xing Zhi Suo Xiang
Xing Zhi Suo Xiang2017 · Альбом · Ball
Релиз Чердак
Чердак2023 · Сингл · jakorja
Релиз манифест цветка
манифест цветка2021 · Сингл · jakorja
Релиз Taro
Taro2022 · Сингл · jakorja
Релиз Земные традиции
Земные традиции2025 · Сингл · jakorja
Релиз Уеду жить парижанить
Уеду жить парижанить2023 · Сингл · jakorja
Релиз Стайлер
Стайлер2021 · Альбом · Allcost
Релиз Небо которое кровоточит (Instrumental)
Небо которое кровоточит (Instrumental)2021 · Сингл · Jailbreak
Релиз WalkStepBend
WalkStepBend2023 · Альбом · YUNTRIVV

Похожие артисты

jakorja
Артист

jakorja

ИЧИ
Артист

ИЧИ

Lyabo
Артист

Lyabo

namnenado
Артист

namnenado

MC ER
Артист

MC ER

GoldLion
Артист

GoldLion

МОРОК
Артист

МОРОК

Качество
Артист

Качество

Kaizy
Артист

Kaizy

Liquit Walker
Артист

Liquit Walker

Берегу Патрон
Артист

Берегу Патрон

detis
Артист

detis

Щеглов
Артист

Щеглов