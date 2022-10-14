О нас

Kadet Szewczyk

Kadet Szewczyk

Альбом  ·  2022

Bez Tytułu Proszę

Контент 18+

#Хип-хоп
Kadet Szewczyk

Артист

Kadet Szewczyk

Релиз Bez Tytułu Proszę

#

Название

Альбом

1

Трек Cyrkonie

Cyrkonie

Młodzik

,

Kadet Szewczyk

Bez Tytułu Proszę

3:38

2

Трек Pokolenie JP2

Pokolenie JP2

Kadet Szewczyk

Bez Tytułu Proszę

2:52

3

Трек Kolega Ojca

Kolega Ojca

Kadet Szewczyk

,

KPSN

Bez Tytułu Proszę

2:52

4

Трек Jedyny Syn

Jedyny Syn

Kadet Szewczyk

,

KPSN

Bez Tytułu Proszę

2:35

5

Трек Psy

Psy

Kadet Szewczyk

,

Igorilla

Bez Tytułu Proszę

2:55

6

Трек Czas na nas

Czas na nas

Kadet Szewczyk

,

asl33p

,

Skippin Wood

Bez Tytułu Proszę

2:53

7

Трек Boga w to nie mieszaj

Boga w to nie mieszaj

Kadet Szewczyk

,

Penx

Bez Tytułu Proszę

3:22

8

Трек Daddy Issues

Daddy Issues

Kadet Szewczyk

,

Legendarny Afrojax

,

Susk

Bez Tytułu Proszę

3:42

9

Трек Bajera

Bajera

Kadet Szewczyk

,

KPSN

Bez Tytułu Proszę

2:42

10

Трек Przechodni Przechodnie

Przechodni Przechodnie

Kadet Szewczyk

,

Młodzik

Bez Tytułu Proszę

2:29

11

Трек Sukces

Sukces

Kadet Szewczyk

,

Skórysyn

Bez Tytułu Proszę

3:24

12

Трек Boga w to nie mieszaj (Kudel Remix)

Boga w to nie mieszaj (Kudel Remix)

Kadet Szewczyk

,

Penx

Bez Tytułu Proszę

3:32

Информация о правообладателе: BUMP'12
