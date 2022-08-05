О нас

Sadiq Naraz

Sadiq Naraz

Альбом  ·  2022

Da Bal Pa Khola

#Со всего мира
Sadiq Naraz

Артист

Sadiq Naraz

Релиз Da Bal Pa Khola

#

Название

Альбом

1

Трек Allah Wao Reada

Allah Wao Reada

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

9:57

2

Трек Anp Zindabad

Anp Zindabad

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

6:04

3

Трек Arze Pa Sefat Bande

Arze Pa Sefat Bande

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

4:43

4

Трек Bal Ranga Zwane Lare

Bal Ranga Zwane Lare

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

5:00

5

Трек Baran Wa Rezhe

Baran Wa Rezhe

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

10:13

6

Трек Bia Saba Na Warzam

Bia Saba Na Warzam

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

7:52

7

Трек Cha Pa Wako Tawezan - Tappy

Cha Pa Wako Tawezan - Tappy

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

9:01

8

Трек Cha Ta Ba Sa Wayam

Cha Ta Ba Sa Wayam

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

4:58

9

Трек Che Na Razy

Che Na Razy

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

4:31

10

Трек Che Ra Ya Kre Wa Mata

Che Ra Ya Kre Wa Mata

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

7:39

11

Трек Che Ranzor

Che Ranzor

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

10:20

12

Трек Che Wache Shonde

Che Wache Shonde

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

8:51

13

Трек Chere Paida Swam

Chere Paida Swam

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

8:53

14

Трек Da Azar Shpa

Da Azar Shpa

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

5:27

15

Трек Da Bal Pa Khola

Da Bal Pa Khola

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

10:21

16

Трек Da Bal Yaar We

Da Bal Yaar We

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

5:45

17

Трек Da Majbore Pr Ma Lazh De

Da Majbore Pr Ma Lazh De

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

10:00

18

Трек Da Marg Khobona Wene

Da Marg Khobona Wene

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

9:03

19

Трек Da Marge Kawam

Da Marge Kawam

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

7:19

20

Трек Da Mene Mazegar Wo

Da Mene Mazegar Wo

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

1:06

21

Трек Da Narai Qahramanan

Da Narai Qahramanan

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

4:26

22

Трек Da Pr Sar Ya

Da Pr Sar Ya

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

7:30

23

Трек Da Shahedanan

Da Shahedanan

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

5:03

24

Трек Da Watan Qahramanan

Da Watan Qahramanan

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

3:48

25

Трек Da Zame Shpa Da

Da Zame Shpa Da

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

9:55

26

Трек Da Zra Pa Dard

Da Zra Pa Dard

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

3:51

27

Трек Dagha Da Yare

Dagha Da Yare

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

5:31

28

Трек Dagha Zamozh Kalai De

Dagha Zamozh Kalai De

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

9:22

29

Трек Done Armanona

Done Armanona

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

7:55

30

Трек Gonahgar Bole

Gonahgar Bole

Sadiq Naraz

Da Bal Pa Khola

6:50

Информация о правообладателе: Adil Sharif
