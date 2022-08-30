О нас

Khan Muhammad Minawal

Khan Muhammad Minawal

Альбом  ·  2022

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

#Со всего мира
Khan Muhammad Minawal

Артист

Khan Muhammad Minawal

Релиз Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

#

Название

Альбом

1

Трек Bal Sara Ba Na Garzy Tawan De Za Pasar Akhlam

Bal Sara Ba Na Garzy Tawan De Za Pasar Akhlam

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

8:46

2

Трек Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

8:59

3

Трек Da Sata Speen Makh Speene Spogmai Khalona

Da Sata Speen Makh Speene Spogmai Khalona

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

8:19

4

Трек Da Stargo Tora Me Jora Wala Kho

Da Stargo Tora Me Jora Wala Kho

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

6:13

5

Трек Da Toro Zulfo Tal Key Zama Zargai Ro Ro Zangawa

Da Toro Zulfo Tal Key Zama Zargai Ro Ro Zangawa

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

6:33

6

Трек De Da Gho Khalko Tar Matlaba Yarane De

De Da Gho Khalko Tar Matlaba Yarane De

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

7:35

7

Трек Khodaya Da Sata Pa Dunya Gi Ke Dunya Khalag Da Matlab Yar Kawe.Gamjane Tappy

Khodaya Da Sata Pa Dunya Gi Ke Dunya Khalag Da Matlab Yar Kawe.Gamjane Tappy

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

8:21

8

Трек Qadam Di Akla Po Karara Akh Da Meene Yara Che Nazar Nasa

Qadam Di Akla Po Karara Akh Da Meene Yara Che Nazar Nasa

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

8:46

9

Трек Raqib Ya Darna Khori

Raqib Ya Darna Khori

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

6:05

10

Трек Ro Ro Arawa Zulfe De Ro Ro Arawa

Ro Ro Arawa Zulfe De Ro Ro Arawa

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

8:33

11

Трек Shin Khal Ka Pazana

Shin Khal Ka Pazana

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

6:41

12

Трек Shonde Ya Sry Pa Danda Sa

Shonde Ya Sry Pa Danda Sa

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

5:57

13

Трек Ta Che Rashkara ka Sara Mungula

Ta Che Rashkara ka Sara Mungula

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

5:54

14

Трек Yao Khowa Satara Jondun Da

Yao Khowa Satara Jondun Da

Khan Muhammad Minawal

Da Khokly Khokly Alokan De Pa Zakhimi Ka

11:32

Информация о правообладателе: SKK Production
