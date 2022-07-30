О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Da Janan Meena

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Da Janan Meena

#

Название

Альбом

1

Трек Ta Me Qasor Ye - Tappy

Ta Me Qasor Ye - Tappy

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

1:59

2

Трек Strgo Ki Ghaly Pa Khanda

Strgo Ki Ghaly Pa Khanda

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

4:25

3

Трек Ta Pa Mro Stargo

Ta Pa Mro Stargo

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

5:47

4

Трек Wali Sharabi Shwy

Wali Sharabi Shwy

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

4:07

5

Трек Za Ba Lar Sham

Za Ba Lar Sham

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

1:43

6

Трек Yada Wa Kala Na Kala

Yada Wa Kala Na Kala

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

5:19

7

Трек Za Ba Leawani Shama

Za Ba Leawani Shama

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

3:08

8

Трек Za Pa Khapala Malamat Yam

Za Pa Khapala Malamat Yam

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

4:47

9

Трек Za Yam Sharabi

Za Yam Sharabi

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

4:03

10

Трек Zalfi Di Walah

Zalfi Di Walah

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

3:52

11

Трек Zalfo Di Khwarali Da Yama

Zalfo Di Khwarali Da Yama

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

4:26

12

Трек Zara Pasi Khanda Razi

Zara Pasi Khanda Razi

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

2:52

13

Трек Zargi Me Gham

Zargi Me Gham

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

4:39

14

Трек Zra Warka

Zra Warka

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

3:53

15

Трек Zrona Da Mayano

Zrona Da Mayano

Khyal Muhammad

Da Janan Meena

3:46

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Релиз Bya Da Stargo Selabona
Bya Da Stargo Selabona2023 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sawe Zra Daghona Tappy
Sawe Zra Daghona Tappy2023 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Da Mama Lor De Yama
Da Mama Lor De Yama2023 · Альбом · Wagma
Релиз Da Insaniyat Qadar
Da Insaniyat Qadar2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Watan Darna Da Wene Qurbani Ghwari Ghazyano
Watan Darna Da Wene Qurbani Ghwari Ghazyano2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Mung You Da Khyber Zalmi
Mung You Da Khyber Zalmi2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Judai Tappay
Judai Tappay2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Ashna Rata Yadeghi
Ashna Rata Yadeghi2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Raka Jamoona
Raka Jamoona2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Kala Kala Os Ham
Kala Kala Os Ham2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sta Ghamona
Sta Ghamona2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Nadana Yara
Nadana Yara2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sta Jawandoon
Sta Jawandoon2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Judai Di Na Wi
Judai Di Na Wi2022 · Альбом · Khyal Muhammad

Khyal Muhammad
Артист

Khyal Muhammad

