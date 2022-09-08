О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lil Axl

Lil Axl

Сингл  ·  2022

Seu Namorado Esquizofrênico

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Lil Axl

Артист

Lil Axl

Релиз Seu Namorado Esquizofrênico

#

Название

Альбом

1

Трек Seu Namorado Esquizofrênico

Seu Namorado Esquizofrênico

Lil Axl

Seu Namorado Esquizofrênico

2:17

Информация о правообладателе: Lil Axl
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Eu Preciso de Você
Eu Preciso de Você2023 · Сингл · Lil Axl
Релиз Não Vou Voltar
Não Vou Voltar2023 · Сингл · Lil Axl
Релиз Happy Birthday To Me
Happy Birthday To Me2023 · Сингл · Lil Axl
Релиз Avião de Papel
Avião de Papel2023 · Сингл · Lil Axl
Релиз Deathmatch
Deathmatch2023 · Сингл · Lil Axl
Релиз Rockzin pra Ela
Rockzin pra Ela2022 · Сингл · Lil Axl
Релиз Drugz & Blood
Drugz & Blood2022 · Сингл · Phantasm
Релиз Seu Namorado Esquizofrênico
Seu Namorado Esquizofrênico2022 · Сингл · Lil Axl
Релиз Angels Cry
Angels Cry2022 · Альбом · Lil Axl

Похожие артисты

Lil Axl
Артист

Lil Axl

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож