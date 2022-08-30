О нас

Tahir Khan Rokhri

Tahir Khan Rokhri

Сингл  ·  2022

Sakhiyan Da Badshah

#Со всего мира
Tahir Khan Rokhri

Артист

Tahir Khan Rokhri

Релиз Sakhiyan Da Badshah

#

Название

Альбом

1

Трек Sakhiyan Da Badshah

Sakhiyan Da Badshah

Tahir Khan Rokhri

Sakhiyan Da Badshah

6:36

Информация о правообладателе: Tahir Rokhri Official
Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Dholna Ve Main Teri Haan
Dholna Ve Main Teri Haan2024 · Сингл · Tahir Khan Rokhri
Релиз Sajran Di Nokri
Sajran Di Nokri2024 · Сингл · Tahir Khan Rokhri
Релиз Ali Mola Ali
Ali Mola Ali2024 · Сингл · Tahir Khan Rokhri
Релиз O Mann Mona
O Mann Mona2023 · Альбом · Shafa ullah Khan Rokhri
Релиз Bina Peetey
Bina Peetey2023 · Сингл · Tahir Khan Rokhri
Релиз Taj Mahal
Taj Mahal2023 · Сингл · Tahir Khan Rokhri
Релиз Hookah Pende Ho
Hookah Pende Ho2023 · Сингл · Tahir Khan Rokhri
Релиз Oday Nal Laiyan Mara
Oday Nal Laiyan Mara2023 · Сингл · Tahir Khan Rokhri
Релиз Dhola Wal A Too
Dhola Wal A Too2022 · Альбом · Tahir Khan Rokhri
Релиз Tumhari Ankhy
Tumhari Ankhy2022 · Альбом · Tahir Khan Rokhri
Релиз Kamli Na La Akhiyan
Kamli Na La Akhiyan2022 · Сингл · Tahir Khan Rokhri
Релиз Kamli Na La
Kamli Na La2022 · Сингл · Tahir Khan Rokhri

