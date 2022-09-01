О нас

Rajinder Nagi

Rajinder Nagi

,

Shehnaz Sidhu

Сингл  ·  2022

God Gift

#Со всего мира
Rajinder Nagi

Артист

Rajinder Nagi

Релиз God Gift

#

Название

Альбом

1

Трек God Gift

God Gift

Rajinder Nagi

,

Shehnaz Sidhu

God Gift

3:32

Информация о правообладателе: Mantaj Records
Другие альбомы исполнителя

Релиз God Gift
God Gift2022 · Сингл · Rajinder Nagi
Релиз Maching Dupatte
Maching Dupatte2021 · Альбом · Rajinder Nagi
Релиз Velly Bande
Velly Bande2021 · Альбом · Manpreet Hans
Релиз Haters
Haters2021 · Альбом · Rajinder Nagi
Релиз Haters
Haters2021 · Альбом · Rajinder Nagi
Релиз Bitter Truth
Bitter Truth2020 · Сингл · Rajinder Nagi
Релиз Munda Saaf Dil Da
Munda Saaf Dil Da2020 · Сингл · Rajinder Nagi
Релиз Soch Bhagat Singh Di
Soch Bhagat Singh Di2019 · Сингл · Rajinder Nagi
Релиз Cool Nature
Cool Nature2018 · Сингл · Rajinder Nagi
Релиз Ghaint Bande
Ghaint Bande2018 · Сингл · Rajinder Nagi

Rajinder Nagi
Артист

Rajinder Nagi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож