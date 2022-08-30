Информация о правообладателе: Black Buck Music
Сингл · 2022
Na Tum Ho
Другие альбомы исполнителя
Tujh Bin Me2022 · Альбом · Atif Rashid
Na Tum Ho2022 · Сингл · Atif Rashid
Unse Meri Ab Nahi Banti2022 · Сингл · Atif Rashid
Dil Se Dil Tak Jana Hai2022 · Альбом · Atif Rashid
Sitaro K Jahaa Si2022 · Альбом · Atif Rashid
Nachda Phirda2022 · Альбом · Atif Rashid
Ashiqui Ho Gayi2022 · Альбом · Atif Rashid
Aankho Me Teri2022 · Альбом · Atif Rashid
Tum Se Khafa Ho Gaye2022 · Альбом · Atif Rashid
Roo Ba Roo2022 · Альбом · Atif Rashid
Mohabbat2022 · Альбом · Atif Rashid
Ishq Hai Mera2022 · Альбом · Atif Rashid
Ab Toh Mujhko Dard Ka Ehsaas2022 · Альбом · Atif Rashid
Teri Aankho Ka2022 · Альбом · Atif Rashid