Rodica Olariu

Rodica Olariu

Альбом  ·  2007

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

#Со всего мира
Rodica Olariu

Артист

Rodica Olariu

Релиз Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

#

Название

Альбом

1

Трек Te visez in fiecare noapte

Te visez in fiecare noapte

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

5:02

2

Трек Mi-au venit fratii in tara

Mi-au venit fratii in tara

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

4:22

3

Трек La cazinou merg noapte de noapte

La cazinou merg noapte de noapte

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

4:50

4

Трек Mi-e dor de mama si de tine

Mi-e dor de mama si de tine

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

4:10

5

Трек Soarta blestemata

Soarta blestemata

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

6:18

6

Трек Si daca vei pleca

Si daca vei pleca

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

4:16

7

Трек Sunt singur printre straini

Sunt singur printre straini

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

6:47

8

Трек Cand amintirile nu mai mor

Cand amintirile nu mai mor

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

5:09

9

Трек Nici o mama n-are'n lume baiat ca al meu

Nici o mama n-are'n lume baiat ca al meu

Rodica Olariu

Te visez in fiecare noapte, Vol. 9

5:53

Информация о правообладателе: Hobby Music
