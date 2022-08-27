Сингл · 2022
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
1 лайк
#
Название
Альбом
1
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
4:46
2
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
2:49
3
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
2:35
4
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
4:23
5
Frauenliebe und -leben in B-Flat Major, Op. 42: No. 1. Seit ich ihn gesehen
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
2:18
6
Frauenliebe und -leben in E-Flat Major, Op. 42: No. 2. Er, der Herrlichste von Allen
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
3:13
7
Frauenliebe und -leben in C Minor, Op. 42: No. 3. Ich kann’s nicht fassen, nicht glauber
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
1:26
8
Frauenliebe und -leben in E-Flat Major, Op. 42: No. 4. Du Ring an meinem Finger
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
2:09
9
Frauenliebe und -leben in B-Flat Major, Op. 42: No. 5. Helft mir, ihr Schwestern
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
1:55
10
Frauenliebe und -leben in G Major, Op. 42: No. 6. Süsser Freund, du blickest
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
3:46
11
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
1:18
12
Frauenliebe und -leben in D Minor, Op. 42: No. 8. Nun hast du mir der ersten Schmerz getan
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
3:43
13
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
2:44
14
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
1:14
15
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
5:58
16
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
4:40
17
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
2:57
18
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
4:01
19
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
4:08
20
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
3:14
21
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
1:49
22
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
2:32
23
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
7:05
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции