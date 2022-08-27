О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kirsten Flagstad

Kirsten Flagstad

,

Edwin McArthur

Сингл  ·  2022

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

#Классическая

1 лайк

Kirsten Flagstad

Артист

Kirsten Flagstad

Релиз Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

#

Название

Альбом

1

Трек Die junge Nonne in F Minor, D.828

Die junge Nonne in F Minor, D.828

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

4:46

2

Трек Die Liebe hat gelogen in C Minor, D.751

Die Liebe hat gelogen in C Minor, D.751

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

2:49

3

Трек Die Winterreise, D.911: No. 13. Die Post

Die Winterreise, D.911: No. 13. Die Post

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

2:35

4

Трек Die Winterreise, D.911: No. 20. Der Wegweiser

Die Winterreise, D.911: No. 20. Der Wegweiser

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

4:23

5

Трек Frauenliebe und -leben in B-Flat Major, Op. 42: No. 1. Seit ich ihn gesehen

Frauenliebe und -leben in B-Flat Major, Op. 42: No. 1. Seit ich ihn gesehen

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

2:18

6

Трек Frauenliebe und -leben in E-Flat Major, Op. 42: No. 2. Er, der Herrlichste von Allen

Frauenliebe und -leben in E-Flat Major, Op. 42: No. 2. Er, der Herrlichste von Allen

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

3:13

7

Трек Frauenliebe und -leben in C Minor, Op. 42: No. 3. Ich kann’s nicht fassen, nicht glauber

Frauenliebe und -leben in C Minor, Op. 42: No. 3. Ich kann’s nicht fassen, nicht glauber

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

1:26

8

Трек Frauenliebe und -leben in E-Flat Major, Op. 42: No. 4. Du Ring an meinem Finger

Frauenliebe und -leben in E-Flat Major, Op. 42: No. 4. Du Ring an meinem Finger

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

2:09

9

Трек Frauenliebe und -leben in B-Flat Major, Op. 42: No. 5. Helft mir, ihr Schwestern

Frauenliebe und -leben in B-Flat Major, Op. 42: No. 5. Helft mir, ihr Schwestern

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

1:55

10

Трек Frauenliebe und -leben in G Major, Op. 42: No. 6. Süsser Freund, du blickest

Frauenliebe und -leben in G Major, Op. 42: No. 6. Süsser Freund, du blickest

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

3:46

11

Трек Frauenliebe und -leben in D Major, Op. 42: No. 7. An meinem Herzen

Frauenliebe und -leben in D Major, Op. 42: No. 7. An meinem Herzen

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

1:18

12

Трек Frauenliebe und -leben in D Minor, Op. 42: No. 8. Nun hast du mir der ersten Schmerz getan

Frauenliebe und -leben in D Minor, Op. 42: No. 8. Nun hast du mir der ersten Schmerz getan

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

3:43

13

Трек Liebestreu, Op. 3, No. 1

Liebestreu, Op. 3, No. 1

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

2:44

14

Трек Meine liebe ist grün, Op. 63, No. 5

Meine liebe ist grün, Op. 63, No. 5

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

1:14

15

Трек Sind es Schmerzen, sind des Freuden, Op. 33, No. 3

Sind es Schmerzen, sind des Freuden, Op. 33, No. 3

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

5:58

16

Трек Haugtussa, Op. 67: No. 1. Det Syng (The Singing)

Haugtussa, Op. 67: No. 1. Det Syng (The Singing)

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

4:40

17

Трек Haugtussa, Op. 67: No. 2. Veslemöy (Little Maiden)

Haugtussa, Op. 67: No. 2. Veslemöy (Little Maiden)

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

2:57

18

Трек Haugtussa, Op. 67: No. 3. Bläber-Li (Bilberry Slopes)

Haugtussa, Op. 67: No. 3. Bläber-Li (Bilberry Slopes)

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

4:01

19

Трек Haugtussa, Op. 67: No. 4. Møte (Meeting)

Haugtussa, Op. 67: No. 4. Møte (Meeting)

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

4:08

20

Трек Haugtussa, Op. 67: No. 5. Elsk (Love)

Haugtussa, Op. 67: No. 5. Elsk (Love)

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

3:14

21

Трек Haugtussa, Op. 67: No. 6. Killingsdans (Kidlings' Dance)

Haugtussa, Op. 67: No. 6. Killingsdans (Kidlings' Dance)

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

1:49

22

Трек Haugtussa, Op. 67: No. 7. Vond Dag (Evil Day)

Haugtussa, Op. 67: No. 7. Vond Dag (Evil Day)

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

2:32

23

Трек Haugtussa, Op. 67: No. 8. Ved Gjætle-Bekken (At the Brook)

Haugtussa, Op. 67: No. 8. Ved Gjætle-Bekken (At the Brook)

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

7:05

24

Трек When I have sung my songs

When I have sung my songs

Edwin McArthur

,

Kirsten Flagstad

Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs

2:10

Информация о правообладателе: Infinity
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Beethoven & Wagner: Works (Live)
Beethoven & Wagner: Works (Live)2023 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Richard Wagner: Tristan und Isolde
Richard Wagner: Tristan und Isolde2023 · Сингл · Lauritz Melchior
Релиз Richard Wagner: Siegfried
Richard Wagner: Siegfried2023 · Сингл · Kirsten Flagstad
Релиз Richard Wagner: Tannhäuser
Richard Wagner: Tannhäuser2023 · Сингл · Metropolitan Opera Chorus
Релиз Lieder Recital
Lieder Recital2023 · Сингл · Kirsten Flagstad
Релиз Various Composers: A Collection of Piano and Vocal Songs
Various Composers: A Collection of Piano and Vocal Songs2022 · Сингл · Kirsten Flagstad
Релиз Schubert, brahms & R. Strauss: a collection of Piano and vocal songs
Schubert, brahms & R. Strauss: a collection of Piano and vocal songs2022 · Сингл · Kirsten Flagstad
Релиз Bruno Walter Conducts Wagner (Live)
Bruno Walter Conducts Wagner (Live)2022 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs
Schubert, Schumann, Brahms, Grieg & Charles:Frauenliebe und -leben, Op. 42 - Haugtussa, Op. 67 & Short songs2022 · Сингл · Kirsten Flagstad
Релиз Parsifal Lauritz Melchior's only surving recording live
Parsifal Lauritz Melchior's only surving recording live2022 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Grieg: Concerto pour piano, 10 Mélodies & 3 Pièces pour piano (Les indispensables de Diapason)
Grieg: Concerto pour piano, 10 Mélodies & 3 Pièces pour piano (Les indispensables de Diapason)2022 · Альбом · Oivin Fjeldstad
Релиз Wagner: Immolation Scene and Funeral March from Götterdämmerung, Preludes from Lohengrin & Die Meistersinger
Wagner: Immolation Scene and Funeral March from Götterdämmerung, Preludes from Lohengrin & Die Meistersinger2021 · Альбом · Wilhelm Furtwängler
Релиз Wagner: Die Walküre & Götterdämmerung (Excerpts, Live)
Wagner: Die Walküre & Götterdämmerung (Excerpts, Live)2021 · Альбом · London Philharmonic Orchestra
Релиз Mahler & Wagner: Orchestral Works (Live)
Mahler & Wagner: Orchestral Works (Live)2021 · Альбом · Gustav Mahler

Похожие артисты

Kirsten Flagstad
Артист

Kirsten Flagstad

Véronique Bonnecaze
Артист

Véronique Bonnecaze

Felix Slatkin
Артист

Felix Slatkin

Евгений Райков
Артист

Евгений Райков

Flaviano Labò
Артист

Flaviano Labò

Нина Новосёлова
Артист

Нина Новосёлова

Константин Лисовский
Артист

Константин Лисовский

Марк Решетин
Артист

Марк Решетин

John Wustman
Артист

John Wustman

Academy of St. Martin in the Fields Sir Neville Marriner
Артист

Academy of St. Martin in the Fields Sir Neville Marriner

Анатолий Бабыкин
Артист

Анатолий Бабыкин

Ramón Vargas
Артист

Ramón Vargas

Josephine Lang
Артист

Josephine Lang