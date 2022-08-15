О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Seva Saragam
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kunvari Lagachi
Kunvari Lagachi2022 · Сингл · Tridev chavan
Релиз Tari Chunriya
Tari Chunriya2022 · Сингл · Sangita Rathod
Релиз Jhumkavali Chhori
Jhumkavali Chhori2022 · Сингл · Sangita Rathod
Релиз Khel Vego Ye
Khel Vego Ye2022 · Сингл · Sangita Rathod
Релиз Khub Prem Kido Ye
Khub Prem Kido Ye2022 · Альбом · Sangita Rathod
Релиз Kana Aai Chi Mar Ghar Hath Maro Mangen
Kana Aai Chi Mar Ghar Hath Maro Mangen2022 · Альбом · Sangita Rathod
Релиз Bangadi Peradu Anmol
Bangadi Peradu Anmol2022 · Альбом · Mahi Rathod

Похожие артисты

Sangita Rathod
Артист

Sangita Rathod

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож