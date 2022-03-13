О нас

Sagheer Sanwal

Sagheer Sanwal

Сингл  ·  2022

Sadu Awanr Sajanr Bhul Giyon

#Со всего мира
Sagheer Sanwal

Артист

Sagheer Sanwal

Релиз Sadu Awanr Sajanr Bhul Giyon

#

Название

Альбом

1

Трек Sadu Awanr Sajanr Bhul Giyon

Sadu Awanr Sajanr Bhul Giyon

Sagheer Sanwal

Sadu Awanr Sajanr Bhul Giyon

6:51

Информация о правообладателе: Time Series
Другие альбомы исполнителя

Релиз Dadha Roog
Dadha Roog2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Gal Uthaan De Chanrkin Talliyan
Gal Uthaan De Chanrkin Talliyan2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Aa Watan Te Phira Paa Wanj
Aa Watan Te Phira Paa Wanj2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Asan Dohen Hik Bey Nu Chahnde Han
Asan Dohen Hik Bey Nu Chahnde Han2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Log Sazish Karende Wadin
Log Sazish Karende Wadin2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Peer Sain
Peer Sain2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Hin Sakhat Nakhere Yaar De
Hin Sakhat Nakhere Yaar De2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Bari Mastani Hey
Bari Mastani Hey2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Dil Mede Nal Lavin Na
Dil Mede Nal Lavin Na2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Ata Pata Das Mahiyaa
Ata Pata Das Mahiyaa2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Dhola Gusse Gusse
Dhola Gusse Gusse2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Jo Log Zikr e Ali Subh O Sham Karte Hain
Jo Log Zikr e Ali Subh O Sham Karte Hain2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Jawaniyan Manren
Jawaniyan Manren2022 · Сингл · Sagheer Sanwal
Релиз Dhola Awanr Di Kar Monjh Mari Wendi Ay
Dhola Awanr Di Kar Monjh Mari Wendi Ay2022 · Сингл · Sagheer Sanwal

